Lara Álvarez disfruta del paraíso donde se graba ‘La isla de las tentaciones’… ¿Significa algo?

Sandra Barneda está ahora mismo al frente de los debates de Pesadilla en El Paraíso después de que la quinta temporada de La isla de las tentaciones llegar a su fin. Una temporada en la que pudimos verla más vulnerable que en otras ocasiones porque la grabó con su ruptura con Nagore Robles muy reciente.

En ese mismo momento grabó la sexta temporada que está a punto de estrenarse, o ese entendemos, ahora que ya ha comenzado la campaña de promoción. Está claro que volveremos a ver a Sandra Barneda en la isla, pero, ¿estará al frente también de los debates?

Podría haber otras posibilidades. Tal vez hubiera un trasvase y ahora que Sandra se ha pasado a Pesadilla en El Paraíso, podríamos ver a Lara Álvarez en los debates de la isla, como anticipo a tomar el relevo en próximas ediciones, pero son solo suposiciones.

Es lo que ocurre cuando sabemos que la presentadora ha dicho que no a la granja, a Supervivientes, pero sigue ligada a Mediaset con nuevos proyectos en camino.

Conociendo Samaná

De momento, se ha marchado a Samaná, el lugar donde se graba el reality de parejas. Lleva varios días en República Dominicana, conociendo el país. La última parada ha sido en este lugar que tanto hemos visto en estos tres años de programa.

“Cuánto me habían hablado de ti. Llevaba alta expectativa, no te voy a mentir, pero tú, con tu tierra salvaje y verde, tus aguas cristalinas y palmerales, tus cascadas y singulares rincones… me has fascinado”, aseguraba Lara.

No sabemos si se habrá acercado a alguna de las villas que ha acogido los dramas de tantas parejas, pero sí sabemos que está disfrutando de la naturaleza de este lugar tan paradisíaco.

“Bienvenidos a la Isla Saona. A las 7 de la mañana cogemos el autobús que nos lleva hasta el puerto de Bayahíbe, al Sur del municipio de San Rafael del Yuma en la costa del Mar Caribe. Aquí nos espera el catamarán que nos dejará en la piscina natural de Blue Lagoon, una de las piscinas naturales más grandes del mundo, a 400 metros de las costas y donde la profundidad apenas llega a un metro”, contaba sobre otra de las excursiones que ha hecho.

“Hora y media de travesía después, aguarda la preciosa Isla Saona. Es la isla más grande de toda La República Dominicana, su extensión es de unos 110 km2. La Isla, al formar parte de un parque nacional, conserva todos los dotes naturales propios de un paraíso tropical: kilómetros de playas paradisíacas vírgenes, de arenas blancas finas con aguas cristalinas. Hoy no hace sol, incluso chispea… pero lo agradezco ya que moverse así no es tan asfixiante. Si te escapas de la zona turística, hacia el oeste, bordearás una zona de rocas y respiraderos espectaculares. No hay nadie… relájate y conecta con la naturaleza y el mar. La vuelta la hacemos en lancha, así que se reduce el tiempo a 50 minutos, disfrutando de los veleros que navegan al atardecer. Estoy segura de que en más de una ocasión cerraré los ojos y me transportaré a Saona. 💙”, terminaba contando.

Ahora está allí por placer, ¿acabará siendo un destino de trabajo?