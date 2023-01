Bob Pop confiesa la manía que le ha llevado a estar más de 20 años sin usar papel higiénico

El guionista y escritor Bob Pop nunca deja de sorpendernos y esta vez lo ha hecho confesando una manía que le ha llevado, nada más y nada menos, que a estar más de 20 años sin usar papel higiénico. Sí, como lo lees. El colaborador del Hoy por Hoy de la Cadena Ser ha desvelado esta semana en su sección junto a Àngels Barceló que, entre la larga lista de cosas que hace siempre de seguidas la una de la otra, destaca el hecho de que cada vez que hace caca, inmediatamente después se da una ducha. De esta manera no necesita usar papel ni ningún tipo de toallita higiénica limpiarse. Él opta siempre por el agua.

"Voy a empezar fuertecito", advirtió el escritor a Barceló antes justo de desvelar este secreto como el primero de una larga lista de "parejas de hechos" que, para él, "van unidas y que son inevitables" para enseguida asegurar que la primera y la más relevante es la "caca y la ducha", por ese orden. "Yo tengo que decir, confieso aquí públicamente que llevo 20 años sin usar papel higiénico. Porque yo necesito pasar por la ducha después de hacer caca", aseguró Bob Pop ante los ojos atónitos de la presentadora.

De hecho, el popular guionista explicó que su necesidad de ducharse siempre después de hacer caca le puede llevar incluso a tener que cancelar alguna cita, ya que no se siente cómodo saliendo de casa si antes no ha ido al baño de forma correcta. "Yo soy esclavo de mi ritmo intestinal", bromeó incluso el colaborador, que además quiso señalar que para él, lo que sucedió durante los primeros días de la pandemia de Covid-19 en 2020 con el papel higiénico en los supermercados sorprendió muchísimo, ya que él no lo compra y no entiendía que la gente se volviese loca arrasando con todo el stock de las tiendas.

"Antes era caca bidé. Pero ya no tengo bidé en mi casa. Porque yo era un gran defensor del bidé...", añadió Bob Pop, lamentando que estos elementos típicos de los baños hayan desaparecido de las nuevas casas en España.

"Parejas de hechos"

El hecho de tener que hacer caca y ducharse de forma seguida no fue la única manía que Bob Pop desveló en el Hoy Por Hoy. También confesó que cada vez que se mete en la ducha, inevitablemente se inventa una nueva canción cogiendo como base cualquier cosa que haya escuchado ese mismo día; que cada vez que se toma un café, para él es inevitable fumarse un cigarrillo; que siempre que se mete en la cama enciende la radio —de hecho duerme toda la noche con la radio puesta ya que esto le permite relajarse con una especie de "ruido blanco" que le relaja mucho, especialmente gracias a El Larguero—; que no puede leer sin ponerse música instrumental de fondo; que siempre que come picante, a los segundos le da hipo; que no puede comer chocolate sin estornudar a continuación, y por último, que cada vez que escribe enciende una vela, algo que le ayuda a relajarse y a concentrarse.

¿Y tú? ¿Qué cosas haces siempre unidas y son para ti "parejas de hechos"? ¡Te leemos en las redes!