Dan Benson: De ‘Los magos de Waverly Place’ a estrella de OnlyFans

Seguro que los nostálgicos de las antiguas series de Disney Channel recordarán con cariño Los magos de Waverly Place que nos contaba las aventuras de Selena Gómez y su familia. Allí también trabajaba Dan Benson que daba vida a Zeke.

Pero su actualidad dista mucho de la inocencia de aquel personaje al que daba vida. Ha recurrido a TikTok para contar que ser un chico Disney no le solucionó la vida y cómo OnlyFans se convirtió en su tabla de salvación.

“Básicamente, cuando estaba en la serie Los Magos de Waverly Place, recibía mensajes de personas todo el tiempo, algunas de ellas eran mujeres que me parecían increíblemente atractivas. Resulta que enviar mensajes a esas mujeres, que resultaron no ser quienes decían ser, no fue la mejor idea, porque les enviaba fotos de desnudos y ellas las tomaban y luego las publicaban en sitios web”, contaba sobre lo que vivió en aquel entonces.

Cambio de planes

Esas publicaciones fueron mermando su reputación y perdió muchos papeles y oportunidades de trabajo. Lo recuerda como un período bastante traumático de su vida. Pero, llegó un día en el que decidió darle la vuelta a la tortilla.

“Decidí dejar de luchar contra eso y, en cambio, ir en la otra dirección y apoyarme por completo en ello y crear una página en lugar de dejar que estas personas vendan mi privacidad. Así que comencé esa aventura el año pasado”, comentaba sobre su decisión de crearse un perfil en OnlyFans.

Como ya había otros que publicaban sus desnudos, decidió hacerlo él y por lo menos, sacarle partido. Y parece que todo ha cambiado a mejor desde que se dedica al entretenimiento para adultos.

“Me he estado divirtiendo muchísimo, he conocido a mucha gente realmente genial en la industria y ha cambiado mi vida para bien”, aseguraba en su vídeo.

Y no solo en OnlyFans, también en Instagram ha creado un perfil en el que presume de cuerpo y no tiene ningún reparo en mostrarlo.

Eso sí, como actor no le hemos vuelto a ver trabajar. Algunos dirán que se trata de otro juguete roto de la factoría.