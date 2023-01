Conchita recuerda las secuelas y lo duro que fue su primer parto, cuatro años después: “Casi no lo cuento”

Conchita se convirtió en madre primeriza en verano de 2018, una experiencia que le cambió la vida para siempre, no solo por traer vida a este mundo, sino porque casi sufre las terribles consecuencias de las complicaciones que pueden suceder durante la gestación y el parto.

Todavía hoy, cinco años después, la cantante recuerda aquella etapa vívidamente y así lo ha contado a través de su perfil de Instagram tras una visita al hospital donde dio la bienvenida a su pequeño Leo, donde aprendió "tantas cosas; casi todas las importantes de verdad". "Estaba andando por el mismo pasillo por el que hace cuatro años iba en silla de ruedas, sintiéndome como si me hubiera atropellado un camión gigantesco y yo fuera la persona más pequeña del mundo", ha comenzado su relato.

La cantautora continúa su reflexión sobre los 53 días que estuvo ingresada (pendiente de su bebé sitemesino antes de poder volver a casa), de los cuales, los seis días los pasó en la UCI e inducida en un coma durante otro tres, sin haber conocido aún a su bebé: "Aún no había conocido a mi bebé que había nacido ya hace casi seis días, me hablaban de él…y al rato se me olvidaba con toda la medicación que llevaba encima para el dolor".

En estas líneas, Conchita también transita sobre el sentimiento de culpabilidad por no poder cuidar de otra personita, una criatura fruto de su vientre, porque "lo que menos quería era sentirme responsable de alguien tan pequeño que estaba luchando por su vida también, porque yo era incapaz de sostener la mía".

Y, echando la vista atrás, expresa que sufrió preeclampsia y la atonía de útero tras el parto, dos trastornos de los que apenas se habla y que casi acaban con su vida: "Me dolía todo el cuerpo, veía borroso, y la maldita tensión por culpa de la preeclampsia nunca bajaba. Una de cada doce mujeres sufre preeclampsia en el embarazo. Una de cada 12…es mucho, muchísimo, y no se habla nada de ello. Yo, además, tuve una atonía de útero después del parto, lo que me hizo perder muchísima muchísima sangre. Casi no lo cuento", comparte.

Lejos de olvidarse con el paso del tiempo, manifiesta con total sinceridad "lo recuerdo todos y cada uno de los días". "A veces sintiendo el chorro de agua caliente en mi cara en la ducha, a veces haciendo pis porque dejé de hacerlo entonces y era muy probable que tuviera que hacer diálisis, a veces me acuerdo mientras estoy conduciendo por la carretera, siempre siempre me acuerdo cuando estoy encima del escenario y SIEMPRE pienso 'Joder, qué suerte tengo'". Al final de su discurso, ha querido aprovechar para lanzar un mensaje de optimismo, lleno de vida, esa que ahora vive afortunadamente junto a su hijo y recordarnos "la gigantesca suerte que tenemos de simplemente estar, respirar, saltar, bailar, abrazarnos, sentir, vivir".

Qué es la preeclampsia

La preeclampsia es una complicación del embarazo. Algunos síntomas derivados de ella preeclampsia pueden ser: presión arterial alta, niveles altos de proteína en la orina que indiquen daño renal (proteinuria) u otros signos de daño en los órganos. Aunque sus causas se desconocen, por lo general, comienza a desarrollarse después de las 20 semanas de embarazo en mujeres cuya presión arterial se mantiene en valores normales hasta ese momento. Puede desembocar en complicaciones graves, hasta mortales, tanto para la madre como para el bebé.

Ante este tipo de casos, se recomienda -como fue el caso de Conchita-, adelantar el parto, el cual depende de la grabaedad de la preeclampsia y de las semanas de embarazo.

Qué es la atonía de útero

La atonía de úterio, o atonía uterina, es una patología en la que se produce un defecto de la contracción de las fibras musculares que forman parte de la pared del útero después del alumbramiento. Los vasos sanguíneos de dicho órgano no dejen de sangrar tras el parto debido a la presión de estos músculos, lo que conducce a una hemorragia con la salida de sangre al exterior desde el útero a la vagina y genitales.

La atonía uterina es la causa más frecuente de hemorragia tras el alumbramiento. Se desarrolla hasta en un 5% de los partos naturales. Es una situación que debe tratarse de forma urgente ya que puede llegar a producir una situación de gravedad importante, que haga incluso peligrar la vida de la paciente.