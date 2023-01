Zendaya, la gran ausente de los Globos de Oro 2023 pese a llevarse un premio por ‘Euphoria’

Hasta anoche no sabíamos si Zendaya asistiría a los Globos de Oro a los que no acudía desde 2016. Finalmente, pudimos comprobar que no hacía acto de presencia y eso que iba a ser una gran noche para ella.

La actriz acabó ganando el premio a la mejor actuación de una actriz en una serie de televisión en la categoría de drama, pior su papel de Rue en Euphoria, pero no estaba allí para recogerlo.

Muchos especulaban sobre un castigo a estos premios que tuvieron su polémica por considerarse racistas. De hecho, este es el primer año en sus 80 de historia, que el presentador ha sido un hombre negro, Jerrod Carmichael.

También se hablaba del desaire que recibió al ser ignorada tras ganar su primer Emmy con esta misma serie y después, al no tenerla en cuenta durante la pandemia con su Malcolm & Marie.

Pero parece que no eran más que especulaciones y que la relación de Zendaya con la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood no es mala como algunos creen.

Mensaje de agradecimiento

Una vez acabada la gala acudía a las redes sociales para dar las gracias por su premio. “Lamento mucho no haber podido estar allí esta noche, pero solo quería agradecer a @goldenglobes por este increíble honor”, escribía.

“Para mis compañeros nominados, es un privilegio ser nombrado junto a ustedes, los admiro a todos profundamente. Gracias a mi familia de Euphoria, sin ustedes nada de esto sería posible”, aseguraba a sus compañeros de serie.

“Por último, gracias desde el fondo de mi corazón a todos los que han permitido que Rue entre en el suyo. Creo que todos saben cuánto significa ella para mí, pero el hecho de que pueda significar algo para otra persona es un regalo. Sinceramente, me quedo sin palabras mientras escribo esto, todo lo que puedo decir es gracias, gracias, gracias. Buenas noches ♥️”, terminaba diciendo.

No tardaban en llegar multitud de felicitaciones por su primer Globo de Oro.