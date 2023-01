La verdadera historia tras ‘Los Fabelman’: Cómo de autobiográfica es la nueva película de Steven Spielberg

Puede que le vengan todos los premios del mundo, pero Steven Spielberg ya ganó cuando decidió rodar Los Fabelman. La que será la gran película de uno de los directores más famosos y aclamados es un homenaje al cine en sí mismo, y mucho más importante: a la misma historia de su vida.

La cinta se ha promocionado como una película que celebra el séptimo arte de una manera muy original, algo que recae directamente en su trama. Los Fabelman narra la vida de una familia en la que Sammy quiere perseguir sus sueños. Para ello, tendrá que lidiar con etapas amorosas, su gran ambición artística y sus propios padres, a quién irá conociendo en los momentos más reveladores de su vida.

Evidentemente, la pasión que explora a lo largo de la película es el cine, algo que lleva directamente a conectar al protagonista con Spielberg. Se ha hablado mucho sobre la relación entre el largometraje y la propia vida del director, y aunque es obvio que hay un paralelismo, vale la pena saber hasta qué punto hay una historia real detrás de Los Fabelman. Y te lo contamos a continuación:

Una historia a lo largo del tiempo

Hay un porqué en el hecho de que Spielberg se haya contenido tanto para contar una historia de este calibre a lo largo de los años, y es que ni si quiera se lo planteaba por haberlo hecho en más ocasiones. Puede que si se echa un vistazo a la filmografía del director se encuentren títulos más fantasiosos como Jurassic Park o E.T., aunque son precisamente éstos los que más parte de su biografía enseñan.

Y no, evidentemente la vida de Spielberg no tiene ningún capítulo con un alienígena haciendo auto-stop desde la Tierra, pero siempre ha tratado de dejar su esencia fuera cual fuera la historia a contar. Él mismo lo cuenta así en las notas de producción de la película: "Cuando te involucras como cineasta en un proyecto, aunque sea con guion de otra persona, vas a volcar tu vida en celuloide, te guste o no. Es algo que ocurre sí o sí". Aun así, destaca que la gran diferencia con los Fabelman no es que lo haya metaforizado, sino que ha plasmado directamente el recuerdo.

Y se ha tomado su tiempo. Han sido 16 años de entrevistas intermitentes y jornada de apuntes que el propio director ha considerado "terapia", llevando sus experiencias vitales a un guion, y ahora a la gran pantalla. Su mejor aliado ha sido el dramaturgo y guionista Tony Kushner, quien ha estado a su lado todo ese tiempo escuchándole. De hecho, de él destaca que puede desahogarse sin ningún pudor, algo que ha ayudado a que Los Fabelman cumpla con la verdadera histtoria de su vida.

Cómo surgió Los Fabelman

Aunque esta conexión podría tener su propia película. Todo comenzó en 2005, cuando Spielberg y Kushner hablaban para matar el rato mientras rodaban Múnich y llegaron a una pregunta determinante: "¿Cuándo decidiste que querías ser director de cine?". Lejos de nombrarle algún título que le marcó lo suficiente como para hacer de este oficio su vida, le comenzó contando una historia que ha acabado siendo el motor de Los Fabelman. "Eso es dinamita. Steven, tienes que hacer una película sobre eso", le comentó Kushner, a lo que el director contestó: "Sí, alguna vez lo he pensado".

Un fotograma de 'Los Fabelman'. / Universal Pictures

La vida del director de Tiburón era tan emocionante como sus películas, algo que acabó construyendo una personalidad que ha acabado reflejada en su filmografía. Porque Los Fabelman no solo es cine: es amor, desamor, problemas de familia... Un aprendizaje continuo que lleva al espectador a saber porqué el director es cómo es, y que el largo proceso de escritura y preparación de la película ha conseguido mantenerlo fiel cuando llegue a los espectadores.

Por ende, la película no se trata en mostrar la crudeza que Spielberg vivió en su adolescencia. "A una edad muy temprana ocurrió algo que se refleja en la película y que me hizo dejar de ver a mi madre como progenitora y empezar a verla como una persona", cuenta. Algo que le marcó a los 16 años, y que —sin caer en spoilers— retrata en la película.

Un rodaje duro, pero emocionante

Queda demostrado que Los Fabelman se nutren de la vida de Spielberg, algo que podría caer en el cliché promocional de "su película más personal" para elevarlo al infinito. De alguna manera, este maestro del séptimo arte ha sido recompensado: toda la emoción que ha aportado a varias generaciones en las salas se le ha devuelto tras las cámaras de esta película, revisitando los recuerdos de su vida entre toma y toma.

"Me prometí a mí mismo que mantendría una actitud profesional. Quería distanciarme del tema que tratábamos. Pero era difícil. La historia me transportaba de vuelta a mis recuerdos. Recrear cosas que me habían pasado de verdad, verlas desarrollarse delante de mis ojos, fue una experiencia difícil y extraña. No se parece a nada que haya vivido anteriormente", aclara el director, que vivió un rodaje de lo más diferente.

Spielberg dando instrucciones en el set de rodaje. / Universal Pictures

Pese a su larga trayectoria, no podía gritar "¡Corten!" como tantas veces lo ha hecho, pues tenía que tomarse un instante para sí mismo. Así lo detalla la productora Macosko Krieger, que también ha confesado que dejaban su tiempo y espacio al profesional para recuperarse después de cada secuencia.

Sin duda, y en sus propias palabras, esta película ha sido el mayor reto de su carrera. Así lo detalla: "Pensaba que West Side Story había sido la más difícil. Y antes, también lo pensé en E.T., el extraterrestre. Pero esto fue aún más duro. Ahora no me puedo imaginar una carrera profesional sin haber contado esta historia. La película, para mí, fue como viajar en el tiempo, y detener de pronto esa máquina del tiempo y tener ahora los recuerdos fijados, ordenados, montados y que vaya a ser una obra en sí... Bueno, como dijo Thomas Wolfe, y tiene toda la razón: "No puedes volver a tu hogar". Y al terminar el rodaje de Los Fabelman cobré realmente conciencia de que yo ya nunca recuperaría ese hogar. Pero al menos puedo compartir esta película". La pregunta está respondida, Los Fabelman es una historia real sobre la vida de Spielberg, y está muy cerca de ser compartida con todo el mundo.

Los Fabelman se estrena en cines el 10 de febrero.