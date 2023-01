Las dos historias reales de amor que esconde 'El verano que vivimos', la película que estrena hoy Antena 3

El verano que vivimos es una historia de amor capaz de emocionar a cualquiera. Eso ya lo saben todos los que fueron al cien a verla cuando se estrenó en 2020 o quienes ya la han visto en Netflix. Sin embargo, puede que no todos sepan que, en realidad, esta ficción dirigida por Carlos Sedes y guionizada por Ramón Campos, Gema R. Neira. Salvador S. Molina, Javier Chacártegui y David Orea, esconde también tras de sí dos verdaderas historias de amor. Por eso, aprovechando que este mismo jueves 12 de enero Antena 3 la emitirá en 'prime time' haciéndola llegar a miles y miles de espectadores de toda España, desde LOS40 hemos querido recordarlas.

Y es que, además de plasmar el triángulo amoroso protagonizado por Lucía, Hernán y Gonzalo, los espectadores más curiosos querrán saber que El verano que vivimos está inspirada en una historia real de amor protagonizada por José Luis Casaus y Elena Lupieza Savalona, y que, además, su rodaje fue el escenario del nacimiento de un romance que todavía hoy perdura, el de dos de sus protagonistas.

La curiosa historia de Elenita, a quien le escribían esquelas cada año

Carlos Sedes vio la luz de la inspiración cuando se enteró de que José Luis Casaus, un zaragozano aficado en Madrid desde hacía décadas, mandaba, cada año, una esquela a El País para recordar el día del fallecimiento de su mujer, Elena Lupiañez Salanova, una de las personas que fundó dicho periódico en 1986 y que trabajó durante años en el departamento de publicidad de este.

El viudo utilizaba el apartado de recordatorios del medio al que su mujer dedicó la vida para rendirle homenaje en el aniversario de su muerte. Y lo hacía de una forma muy especial: contándole a ella, y España entera, cómo estaban él y sus hijos gemelos Boris y Yuri (que tenían 6 años cuando esta falleció). Pero no lo hacía en tono solemne. Sedes echaba mano del humor y la ironía para mostrarle a su mujer sus avances vitales.

Siempre me gustó verlas. La esquela del XXII aniversario de Elenita. pic.twitter.com/7lS5XkkfUU — Elena (@elenahersan) March 28, 2016

Así, tal y como recoge Verne en un artículo recopilatorio, cada 21 de marzo de entre 1994 y 2018 los lectores de El País leyeron cosas como "Tus hijos Boris y Yuri salen con Don Quijote por el antiguo Campo de Montiel y emprenden viajes a la Isla del Tesoro con John Silver; "Elenita, el viaje que no hicimos a Alejandría te incapacita para verter al sánscrito primero y a tu idioma después el bastardo esperanto que tus mileuristas hijos, Boris y Yuri, se gastan en el móvil. Tqremos bsts. P.D: Mileuristas y móvil; otros enigmas que no sospechas"; y "Elenita, a la hora de los toros y del té tus hijos Boris y Yuri ya pueden recibir a la Reina de la Commonwealth y conversar con ella sin filtros idiomáticos; lamentablemente Kate Moss no se pone al teléfono. De todos modo, en casa no se atreven a motejar a Crazy Horse llamándome Creisy Jorss".

En 2019 Casaus y su familia decidieron dejar de publicar la esquela. Pero, aunque ya no se pueden leer las frases dedicadas a Elenita, Carlos Sedes ha hecho que una pequeña parte de esta historia de amor traspase las fronteras del papel y se pueda ver en la gran pantalla. Eso sí, en ella solo está inspirada la parte que hace referencia a las esquelas. El guion sobre el triángulo amoroso que protagonizan los intérpretes en El verano que vivimos, es pura ficción.

El amor entre Blanca Suárez y Javier Rey

Además de la historia real que existe tras la historia de las esquelas a Elenita, El verano que vivimos también esconde la historia de amor de dos de sus protagonistas, pues, aunque ya se conocían, e incluso habían trabajado juntos en la miniserie de 2016 Lo que escondían sus ojos, todo apunta a que fue durante su estancia en Cádiz cuando saltó el amor entre Blanca Suárez y Javier Rey.

La pareja lleva junta desde 2020 y ya es una de las más consolidadas del panorama celebritie nacional. Blanca y Javier pasaron juntos el confinamiento y desde entonces, prácticamente no se han separado. Eso sí, aunque ambos intentan mantener su vida personal al margen de los focos, por lo que no alardean mucho de su amor públicamente, aunque de vez en cuando se dejen ver paseando juntos por las calles de Madrid, de vacaciones en algún lugar exótico o disfrutando de un concierto con amigos.