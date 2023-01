Alba Carrillo, arremete contra Joaquín Prat en 'Ya es mediodía': "Yo no he hablado del pene de nadie"

Tras estar más de un mes alejada de los medios, Alba Carrillo ha regresado a su programa Ya es mediodía a la sección Fresh para saldar todas sus cuentas pendientes. Después de la polémica surgida en torno a su noche de pasión junto a Jorge Pérez y tras su ausencia durante el pasado mes de diciembre a causa de una dolencia de su hijo, la colaboradora, con un rostro más relajado y mucho más sonriente, se ha vuelto a sentar en su silla dispuesta a aclarar todo.

Con la canción de Volver de fondo, Alba Carrillo ha entrado en el plató de Ya es mediodía explicando que se ha sentido muy molesta por algunos comentarios que sus compañeros han hecho de ella en las últimas semanas, entre ellos el propio conductor del programa Joaquín Prat. La ex modelo, sin dudarlo, le ha cantado las cuarenta: “(….) Te lo tengo que reconocer, hay cosas que me han dolido (…)”.

Joaquín se ha sorprendido y ha querido conocer qué era lo que le había ofendido. A lo que la tertuliana ha respondido con las siguientes palabras: “Yo no he hablado nunca del pene de nadie, ni de las relaciones con nadie… Yo tengo un hijo y me ha dolido por parte de mis compañeros… Esa pregunta no me la llegaron a plantear porque me niego a que me la planteen”.

Sin embargo, Joaquín Prat no ha sido el único que ha recibido su rapapolvo ya que Alba Carrillo ha asegurado que ella “no se ha pasado de frenada”, tal y como habían asegurado algunos de sus otros compañeros en estas semanas.

“Me han molestado cosas, que es verdad que yo me he sentado y he hablado… Yo no fui la primera en hablar, se me ha tachado de pasarme de frenada y a mí me parece que pasarse de frenada es emitir imágenes de una fiesta privada, me parece pasarse de frenada mandar burofax…”, ha expresado en un tono muy contundente.

El mensaje a Isabel Rábago

Alba Carrillo ha seguido muy de cerca todo lo que se ha comentado sobre ella en este último mes y, por eso, no ha dudado en mandar un mensajito a Isabel Rábago, haciendo referencia a que, pese a que se acaba de licenciar en Derecho, esta no tiene la potestad para juzgar a nadie: “No es magistrada ni emite juicios, para eso están los jueces… Se habla de temas legales y se dicen cosas de las que no se saben”.

Aun así, la tertuliana viene renovada y con ganas de retomar todos sus proyectos. Joaquín Prat le ha preguntado si la experiencia le ha servido para hacer una nueva lectura. A lo que ella ha respondido que sí ha sacado una gran aprendizaje de todo esto, ya que va a ser “más selectiva” con sus muestras de afecto y va a saber diferenciar sus “relaciones laborales”. Durante todo este tiempo, Alba se ha dedicado en cuerpo y alma a cuidar a su hijo tras una caída que ha tenido a todo el seno familiar muy preocupado.

Joaquín Prat reflexiona

Ante el enfado de Alba Carrillo, el periodista no ha dudado en decirle que iba a revisar el momento en el que él había hablado en esos términos de ella y de ser así, la pediría disculpas.