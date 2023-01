Ibai Llanos no se contiene en su reacción a la session de Shakira y Bizarrap: “Descanse en paz, Gerard Piqué”

El lanzamiento de la session de Shakira y Bizarrap ha revolucionado la industria de la música. Y es que este 12 de enero no se habla de otra cosa en las redes sociales. ¡La loba ha vuelto!

Pero el estreno de esta colaboración entre la colombiana y el productor ha ido más allá. Llega con una letra cargada de supuestas (aunque claras) indirectas hacia Gerard Piqué, el que fue pareja de la artista durante 12 años. También se dirigiría a Clara, la que es ahora novia del exfutbolista.

Esto no es ninguna novedad en la música de Shakira. Hemos de recordar que las referencias en Te Felicito y Monotonía son evidentes, lo que nos indica que la artista habría usado su talento para deshogarse e inspirar a todas las que están pasando por su inspiración.

Como mencionamos en líneas anteriores, las reacciones no han tardado en salir. No solo los usuarios han compartido su opinión al respecto de esta sesión, sino también otras celebridades como son los streamers. Ibai Llanos no iba a ser menos.

El amigo y compañero de negocios de Piqué ha reaccionado en directo a lo nuevo de Bizarrap, como ya ha hecho en anteriores ocasiones, y lo ha hecho sin pelos en la lengua. Muchos estaban pendientes de sus palabras teniendo en cuenta la relación estrecha que supuestamente tiene con el exjugador. "Descanse en paz, Gerard Piqué", dice en una de sus declaraciones.

El streamer ha captado todas y cada una de las indirectas y entre gritos, manos en la cabeza y caras de sorpresa, ha protagonizado unos minutos frente a la cámara que no tienen ningún desperdicio. "Pero, ¿esto qué es?", dice. "Madre de mi p*ta vida", añade en otra ocasión.

Está claro que la reacción que ha tenido Ibai es la misma que han tenido otros miles de personas. El vídeo de la session ya acumula más de 23 millones de visitas antes de superar las 24 horas. ¿A cuántas llegará? ¡Hagan sus apuestas!

De lo que no cabe duda es de que Shakira ha marcado un antes y un después con el lanzamiento de su colaboración con Bizarrap. Ahora habrá que esperar para escuchar el resto de canciones que tiene preparadas para su nuevo álbum. ¡La loba ya está aquí!