Nos costó entender el significado de Te felicito junto a Rauw Alejandro hasta que 'estallaron' en la prensa del corazón las informaciones sobre su ruptura sentimental. Sin embargo, desde ese momento Shakira parece estar recorriendo un camino que paso a paso y peldaño a peldaño la está conduciendo a una nueva etapa de su vida.

En el desamor que ha sufrido en primera persona ha encontrado una honda y dolorosa inspiración como pudimos ver en Monotonía junto a Ozuna. Las lágrimas y la rotura de su corazón han dejado paso al desahogo que está compartiendo públicamente con sus seguidores a través de sus composiciones.

Y en la última, la BZRP Music Sessions 53 junto al productor y músico argentino Bizarrap, ha escrito otra página más de este diario sentimental en el que no quiere tener el rol protagonista de ex engañada sino de mujer valiente, firme e independiente que reafirma su feminidad. Ni despechá ni alocá: fuerte.

Por ello encontramos en esta canción, que cariñosamente bautizaremos como CLARA-mente, indirectas muy directas hacia los diferentes personajes que están viviendo esta historia en primerísima persona y cuyos nombres son de todos conocidos.

Estas son algunas de las frases más contundentes de Shakira en BZRP Music Sessions 53

Shakira deja claro que se trata de una canción autobiográfica en cuanto hace referencia a "Loba". Bajo ese nombre vio la luz su noveno álbum de estudio allá por el 2009. Si a eso le sumamos que la canción habla de una ruptura no hace falta ser un genio de la lámpara para saber a quíen van dedicadas estas palabras: "Y cuando te necesitaba diste tu peor versión / Sorry, baby, hace rato / Que yo debí botar ese gato / Una loba como yo no está pa' novato'"

La situación familiar adquiere también un importante protagonismo en la canción. Shakira hace mención en esta épica 'tiraera' del pop a la presencia de los padres de Gerard Piqué en la casa contigua a la que ocupaban en Barcelona. Todo por lo que ha pasado la de Barranquilla se resume en estas estrofas: "Yo contigo ya no regreso / ni que me llores ni me suplique / Entendí que no es culpa mía que te critiquen / Yo solo hago música, perdón que te salpique / Me dejaste de vecina a la suegra / Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda".

La solista de Barranquilla no se ha andado por las ramas ni ha utilizado muchas sutilezas a la hora de definir a las otras dos personas que están en boca de todos: "Tiene nombre de persona buena / Claramente no es como suena / Tiene nombre de persona buena / Claramente / Es igualita que tú, uh-uh-uh-uh". Y por si había alguna duda, ojo a esta estrofa: "No sé ni qué es lo que te pasó / 'Tás tan raro que ni te distingo / Yo valgo por dos de 22 / Cambiaste un Ferrari por un Twingo / Cambiaste un Rolex por un Casio / Vas acelera'o, dale despacio / Ah, mucho gimnasio / Pero trabaja el cerebro un poquito también".

La onda expansiva de este zasca perdurará en la historia de la música aunque por lo visto al final de la canción, parece que Shakira podría haber dicho basta y estar lista para pasar página definitivamente: "Ya está, chao".