Lolita comparte una foto pasada de retoque para confesar lo que piensa de Tinder

Muchos esperan con ganas volver a ver a Lolita en Tu cara me suena. Ella, mientras, se pasea por redes sociales abriendo debates. Ha compartido una foto suya en plató en la que podemos verla pasada de retoque y ella es consciente.

“Feliz. Estoy un poco retocada en la foto jeje pero mi esencia es la misma, con mis nietos y mis trabajo, les deseo a todos feliz vida sana, verdadera, sin trampa y sin cartón”, aseguraba sobre la imagen en la que se la ve tan diferente.

Ella es una mujer auténtica y muy de los suyos y de ahí que recomiende que nos centremos, “queriendo a quién quieres, a quien no, deséale lo mejor, pero fuera de tu vida. Se está tan bien y tan tranquila estando con los que te quieren de verdad”.

Dudas con Tinder

No sabemos si estaba pensando en alguien cuando escribía estas palabras. Pero lo que ha dejado claro es que está soltera. “Me dicen que me meta en tinder, jajajajs, yo soy de mirada de cercanía y de beso, los que me han dado al cabo de los años, no hay tinder que mejore eso, pero bueno aquí estoy dispuesta y puesta”, admitía sobre su predisposición a encontrar de nuevo el amor.

“Mis mejores deseos para los amargados, mis mejores deseos para los que no encuentran la verdad porque no saben lo que es, y es tan bonita la verdad”, terminaba.

Y no faltaban las reacciones a sus palabras, empezando por la de su hija.