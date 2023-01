Nominados a los Brits 2023: Harry Styles contra todos

La cuenta atrás para la ceremonia de entrega de los Premios Brit 2023 ya ha comenzado. Queda menos de un mes para que la gran fiesta de la música británica encumbre a sus máximos triunfadores. Y si en las listas de ventas tanto de álbumes como de singles ha habido un nombre que ha sonado por encima de todos, Harry Styles, en la lectura de nominaciones de los galardones no iba a ser una excepción.

El solista tendrá duros rivales en las diferentes categorías como Lewis Capaldi, Sam Smith o Ed Sheeran entre muchos otros. El ex componente de One Direction ha conseguido aglutinar las nominaciones en las principales categorías (Mejor Artista, Mejor Artista Pop/RnB Mejor Canción y Mejor Álbum del año).

Su mayor competencia en número de nominaciones (4) son grupos / artistas que no compiten en todas sus mismas categorías y que podrían alzarse como grandes triunfadorxs de la noche como Wet Leg, Fred Again.., Stormzy o The 1975. Todos ellos parten con 3 nominaciones a los Brits 2023.

En el apartado internacional pocas sorpresas debido a que los grandes nombres han sido nominados con Beyoncé, Taylor Swift y Lizzo a la cabeza. Y en cuanto a los grupos internacionales, el kpop podría volver a hacerse ya que Blackpink parten como favoritas.

El listado de los artistas nominados a los Brits era una de las pocas incógnitas que nos quedaban por resolver de unos premios que ya el año pasado modificaron toda su estructura organizativa para hacerse lo más inclusivo y diversos posibles. Desaparecieron todas las categorías de identidad de género y fueron sustituidas por géneros musicales.

Y para este año la organización tiene otra importantísima novedad. Por primera vez en la historia de la industria británica, los Brits se entregarán un sábado. Será el próximo sábado 11 de enero con el incomparable marco del O2 Arena como telón de fondo por donde pasarán algunas de las mayores figuras de la escena musical nacional e internacional.

De momento el cartel de actuaciones no ha sido desvelado al completo y sólo se han conocido lxs 2 primerxs confirmadxs: Sam Smith junto a Kim Petras y Wet Leg. Pero pocos tienen alguna duda de que Harry Styles estará entre ellos. Por ahora lo único seguro es que Mo Gilligan repetirá como maestro de ceremonias tras la experiencia del pasado año.

Nominados Brits 2023 por categorías

Mejor Artista del Año

Central Cee

Fred Again..

George Ezra

Harry Styles

Stormzy

Mejor Grupo

The 1975

Arctic Monkeys

Bad Boy Chiller Crew

Nova Twins

Wet Leg

Brits Rising Star

FLO (PREMIO)



Mejor Canción del Año

Aitch y Ashanti - Baby

Cat Burns - Go

Dave - Starlight

Ed Sheeran y Elton John - Merry Christmas

Eliza Rose e Interplanetary criminal - B.O.T.A.

George Ezra - Green green grass

Harry Styles - As it was

Lewis Capaldi - Forget me

LF System - Afraid to feel

Sam Smith y Kim Petras - Unholy

Mejor Artista revelación

Kojey Radical

Mimi Webb

Rina Sawayama

Sam Ryder

Wet Leg

Mejor Álbum del Año

The 1975 - Being funny in a foreign language

Wet Leg - Wet Leg

Harry Styles - Harry's house

Stormzy - This is what I mean

Fred Again.. - Actual Life 3



Mejor Artista/Grupo Rock/Alternativo

The 1975

Arctic Monkey

Nova Twins

Tom Grennan

Wet Leg



Mejor Artista/Grupo Hip Hop/Grime/Rap

Aitch

Central Cee

Dave

Loyle Carner

Stormzy

Mejor Artista/Grupo Dance

Becky Hill

Bonobo

Calvin Harris

Eliza Rose

Fred Again..

Mejor Artista/Grupo Pop/R&B

Cat Burns

Charli XCX

Dua Lipa

Harry Styles

Sam Smith

Mejor Artista Internacional

Beyoncé

Burna Boy

Kendrick Lamar



Lizzo

Taylor Swift

Mejor Grupo Internacional

Blackpink

Drake y 21 Savage

First Aid Kit

Fontaines D.C.

Gabriels



Mejor Canción Internacional