Susanna Griso se disculpa por el error cometido en ‘Espejo público’ con Jordi Sánchez de ‘La que se avecina’

Antonio Recio es uno de los personajes más emblemáticos de La que se avecina. El pescadero más gruñón de la televisión y que más nos ha hecho reír durante tanto tiempo se ha convertido en actualidad este viernes mañana sin necesidad de hacer nada.

Todo ha sido culpa de un error en Espejo Público mientras hablaban del procés y los beneficios que van a conseguir algunos imputados ahora que sus cargos no se consideran sedición sino desobediencia.

Mientras hablaba uno de los colaboradores del programa, Gonzalo Bans, veíamos en la pantalla una infografía en la que aparecían algunos de los políticos relacionados con este caso. Josep Rull, Joaquin Form, Carme Forcadell y Jordi Sánchez.

Error de edición

El problema ha llegado cuando en las fotos que acompañaban a los nombres veíamos a Jordi Sánchez, no el exlíder de ANC y ex secretario general de Junts, sino el actor de la serie de Mediaset. De pronto han transformado al pescadero más famoso de España en político del procés y claro eso ha dado mucho juego para la ironía en redes sociales.

Minutos después de este fallo, la presentadora, Susanna Griso ha tomado la palabra para pedir disculpas: “Como es de sabios rectificar, permítame que les diga que ha habido un error con la fotografía de Jordi Sánchez. Desde aquí mis disculpas”.

La petición a Jordi Sánchez

Incluso el creador de la serie, Alberto Caballero, ha acudido a las redes sociales para tomarse con humor este fallo del programa. “No te entregues a las autoridades, que tenemos que grabar la temporada 14”, pedía a su actor.

@jordi_sz_actor , no te entregues a las autoridades, que tenemos que grabar la T14… pic.twitter.com/SVXBxYxKRs — Alberto Caballero 🇺🇦 (@alber_caballero) January 13, 2023

Ahí ha quedado la cosa, aunque el programa no se ha librado de las críticas por no haber revisado el material antes de sacarlo a la luz. Y sí, Antonio Recio seguirá dedicado a sus labores, aunque no se sabe si este suceso habrá inspirado a los guionistas y le cambian de profesión.