‘Hurts to love you’: Así le canta Nick Carter a su hermano fallecido Aaron Carter

"Una historia de amor incondicional y de corazón roto". Ese es el resumen que Nick Carter ha hecho de la presentación de la canción en la que rinde tribuno a su hermano. Un tema que a nadie le gustaría crear, cantar y ni siquiera escuchar.

Hurts to love you es el nombre de este tema con el que Nick Carter despide a su hermano fallecido Aaron en un último homenaje en el que le desea a su familiar una felicidad que no alcanzó en vida. En este medio tiempo recuerdan sus batallitas de pequeños, sus sueños y pesadillas.

El videoclip que acompaña a la canción está repleto de imágenes de los dos en su más tierna infancia cuando ni siquiera soñaban con convertirse en dos de los nombres propios de la industria del entretenimiento estadounidense.

Nick Carter le ha escrito esta carta de despedida a su hermano explorando también sus sentimientos de ira, rapida, tristeza y dolor que, pese a todo, nunca olvidará: "Todos nosotros tenemos alguien en nuestras vidas que no importa lo que hagan o el daño que te hagan que no podrías dejar de quererles. Así que he trabajado para sacar lo mejor de mí de la unica forma que sé. En mis 30 años de carrera esta es la canción más personal hasta la fecha" ha escrito Nick en su canal oficial.

En respuesta a su videoclip que transmite una gran cantidad de paz y amor se han sucedido los comentarios de despedida de su hermano Aaron a quien en su día ya le cantó en vivo y en directo la canción de su banda Backstreet Boys: Incomplete.

Hay incluso rumores que apuntan a que esta canción tendría un objetivo solidario ya que los beneficios irían destinados a una organización que ayude a la salud mental de niños y jóvenes. Una situación que afectó a Aaron Carter durante toda su vida y que desencadenó en su fallecimiento el pasado 5 de noviembre cuando fue hallado sin vida en la bañera de su casa en California.

Esta es la letra de Hurts to love you

Felt like we've been through

some wars together

Nobody else can understand

Weaks and many nightmares to remember

But that was real life back then

Always hoped your tomorrow

would be better than the days before

I hoped you'd find your road to follow

To a place you were happy in this world

Cause it hurts to love you

but I love you still

Miss you with all my heart,

you know I'll always will

And always prayed for peace

somehow your soul could feel

You know it hurts to love you

but I love you still

Woo, hoo-oh

Hurts to love you

It's hard to let go of the anger

I know for me it took some time

Sometimes the darkness lasts forever

Feels like the light won't ever shine

Always hoped your tomorrows

would be better than the days before

I hoped you'd find your road to follow

To a place you were happy in this world

Cause it hurts to love you

but I love you still

Miss you with all my heart,

you know I'll always will

And always prayed for peace

somehow your soul could feel

You know it hurts to love you

but I love you still

Cause it hurts to love you

but I love you still

Miss you with all my heart,

you know I'll always will

And always prayed for peace

somehow your soul could feel

You know it hurts to love you

but I love you still

Ooh, whoa

Hurts to love you

Oh-oh, oh

Hurts to love you