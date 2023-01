El Desafío 3 se estrenó en la noche del viernes con un contundente dato de audiencia por encima de su competidor más directo. El primer programa de esta tercera edición presentado, una vez más, por Roberto Leal obtuvo mejores cifras, incluso, que la emisión de la final anterior (18% de cuota de pantalla).

Esta vez, hasta 2.357.000 espectadores (un 20% de audiencia) se pegaron a sus televisares para ver el debut de Flo, Boris Izaguirre, Laura Escanes y Ana Guerra, entre otros, en sus respectivas pruebas de infarto.

Uno de los momentos más seguidos y comentados en redes sociales fue el protagonizado por Jorge Blanco. El deportista, acompañado por Jorge Brazález -que ya participó en la segunda edición-, realizó un baile de equilibrios en paños menores. El cálculo de movimientos debía ser al milímetro, porque de lo contrario, ambos habrían dejado sus vergüenzas al descubierto, causando aún más revuelo entre el público.

Mediafest, por su parte, repuntó levemente con una cifra con la que nada pudo hacer ante sus competidores directos. A pesar de la modificación del formato, conducido por Carlota Corredera y cambiando las actuaciones de los colaboradores del Universo Mediaset por cantantes olvidados de nuestro panorama musical en una gala de segundas oportunidades, Telecinco hizo un 8,8% de share -840.000 espectadores- en horario prime time. Un punto más que la semana pasada que no es suficiente para acercarse a las cifras de Atresmedia.

Ainhoa Cantalapiedra volvió al programa para interpretar una de las canciones del momento, Shakira: Bzrp Music Sessions #53. Pero no fue la única que pasó por el concurso. David Lafuente (ex Auryn), Nika, Ángel Capel o Lydia Rodríguez también se subieron al escenario de Mediafest ante las atentas miradas de Manu Tenorio, Gloria Trevi y Soraya Arnelas. Finalmente, Braquette fue quien se hizo con la victoria gracias a su versión de I wanna dance with somebody, de Whitney Houston.