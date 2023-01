Damiano David de Måneskin se rapa el pelo y se pone traje en el vídeo de ‘Gossip’

Cada vez queda menos para que podamos escuchar el tercer álbum de estudio de los chicos de Måneskin. Los italianos lanzan nuevo disco el próximo 20 de enero. Un trabajo muy esperado que llevará el nombre de Rush y cuyo setlist ya desvelaron hace unas semanas. 17 canciones que fueron grabadas entre Los Ángeles, Italia y Tokio y que darán mucho que hablar.

Para que la espera sea más llevadera, cuando solo quedan siete días para poder escuchar el resultado completo del disco, los ganadores de Eurovisión 2021 han sacado Gossip.

Se trata de la única colaboración del disco. ¡Y es que los italianos han contado con toda una leyenda! Nada más y nada menos que Tom Morello de Rage Against The Machine. La propia banda ha definido cómo ha sido trabajar con un músico tan aclamado como él: “La enorme experiencia de Tom Morello nos permitió conseguir pistas sobre cómo trabajar en las canciones sin pensar demasiado. No podemos agradecerle lo suficiente por unirse a nosotros en esta canción. ¡Es un honor para toda la banda!”.

El guitarrista del grupo, Thomas Raggi, siempre ha sentido una gran admiración por el guitarrista: "Tom es de los mejores músicos que he escuchado y del que he aprendido. Tocar con él es un sueño hecho realidad. Es un regalo enorme y una culminación inmejorable para un año increíble”.

Y es que tenemos que reconocer que la guitarra eléctrica del Tom Morello crea la atmósdera rock perfecta de Gossip.

El videoclip

Para la ocasión, los chicos de Måneskin han creadu unl vídeo musical donde los fans podrán ver a Damiano David rapándose el pelo delante de la cámara: todo para convertirse en un trabajador de oficina más.

Pero, como pasa en los vídeos del grupo italiano, ¡nada es lo que parece y las sorpresas están aseguradas!

Estarán en España

La banda italiana está en plena gira mundial con su Loud Kids. ¿Lo mejor de todo? Que pasarán por España el proximo 11 de abril. La banda de rock italiana estará en el Palau Sant Jordi de Barcelona dándolo todo de la mano de LOS40.