La contundente respuesta de Selena Gomez a los que critican su aumento de peso

No es la primera vez que Selena Gomez tiene que sacar las garras para defenderse sobre si ha aumentado de peso o no. Sin emabrgo, no está dispuesta a volver a aguantar las críticas que ha recibido tras su última aparición en los Globos de Oro 2023.

La artista estaba nominada en la categoría Mejor actriz de comedia por la serie Solo asesinatos en el edificio. Hasta el Hotel Beverly Hilton, en Beverly Hills (California, Estados Unidos) se desplazó para acudir a una de las galas más importantes del cine y la televisión. No lo hizo sola, sino acompañada de su hermana pequeña, Gracie Elliot Teefe de nueve años.

Selena Gomez en los 'Golden Globe Awards' 2023. / Getty / Frazer Harrison/WireImage

Para la ocasión eligió un vestido de la reconocida marca Valentino, sin tirantes y con un gran escote que llamó la atención de todos los asistentes. Sin duda, fue una de las protagonistas de la ceremonia y no solo por su nominación.

Su paso por la alfombra roja ha generado numerosos comentarios por su físico y aumento de peso, algo que ella misma ha querido abordar en un directo de Instagram con total naturalidad. Una vez finalizaron los premios, la actriz se conectó a través de sus redes y se pronuncio sobre un tema que había cobrado más importancia de la que debería.

La contundente respuesta de Selena Gomez

Dirigiéndose a todos los que habían juzgado su peso, Selena dijo: "Estoy un poco grande es este momento porque me he divertido mucho durante las vacaciones", afirmaba mirando hacia detrás donde se encontraba Gracie pidiendole su opinión: "¿Verdad?". Su hermana no dudó en apoyar a la cantante que seguidamente añadió: "Pero no nos importa", decía mientras se reía.

Sus cambios de peso y su físico han hecho que la artista tenga varios problemas en redes sociales, tanto es así que en 2019 tuvo que desaparecer de ellas para cuidar su salud mental. Sin embargo, ahora parece haberlos superado y no importale.

No es la primera vez que es criticada

El giro de 180º que dio su vida el año pasado le perjudicó en gran medida al romperse la idea de futuro que tenía en su cabeza . De hecho fue ella misma quien lo explicaba: "Pensaba que a los 25 estaría casada y no podía estar más confundida. Esa idea me destrozó por ver que no me acercaba a lo que siempre me imaginé".

Más tarde, en 2022 también se pronunciaba al respecto: "Trato de mantenerme delgada, pero fui a Jack in the Box y compré cuatro tacos, tres rollos d ehuevo, aros de cebolla y un sándwich de pollo picante", decía entonces. "No me importa mi peso porque la gente se queja de todos modos".