Miguel Ángel Silvestre muestra su lado más íntimo con un vídeo en la ducha

La cuesta de enero y la resaca post Navidad se nos está haciendo a todos un poco bola. Bueno, a todos o a casi todos, porque desde luego que a Miguel Ángel Silvestre parece que la vuelta a la rutina le ha sentado más que bien.

No es la primera vez que el actor acude a las redes sociales para presumir de cuerpazo, ya lo hizo con su vídeo en mallas, y no es para menos viendo la rutina tan marcada que sigue, pero por si nos quedaba alguna duda, el intérprete ha querido recoger todo lo que hace en un día y compartirlo con sus más de cuatro millones de seguidores.

Tras el estreno de Sky Rojo, Miguel Ángel Silvestre ha viajado hasta Milán para cumplir con sus compromisos profesionales y ha aprovechado este lunes 16 marcado por el Blue Monday para compartir un vídeo que en apenas una hora ha alcanzado los más de cien mil likes y una lluvia de halagos.

Su lado más íntimo

El querídismo Duque ya nos conquistó el corazón a todos hace más de una década, cautivó a todo el público español y ya podríamos decir que forma parte del Top 10 de los actores más guapos de nuestro país.

Bien sabe él lo pibonazo que es, pero una vez más no lo ha vuelto a demostrar. En el vídeo ha querido mostrar su lado más íntimo y antes de acudir a la alfombra roja con Armani nos ha enseñado cómo se prepara.

No sabemos bien si el orden de los factores ha afectado al producto, pero ¡madre mía! Miguel Ángel Silvestre ha grabado escenas de él recién despertado, caminando hacia la ducha con solo ropa interior y después ha presumido de abdominales con un frame en la ducha. Tras pasar por agua, nos ha mostrado que lo que le da energía para todo el día y para después ir al gimnasio es un café solo. Tras ello, se ha dado un baño en la piscina y ha elegido look. Que oye, qué casualidad que mientras elige qué traje ponerse lo haga a cámara lenta, pero no pasa nada, se lo perdonamos todos con tal de alegrárnos las vistas. También ha querido mostrar lo bien que le sienta un traje y cómo posa para los fotógrafos y atiende a la prensa.

"¡Vas a matarnos!"

Un vídeo en el que, desde luego, ¡es inevitable no analizar cada paso que da! Aunque, con este frío que hace, sus fans agradecen enormemente sus imágenes tan subiditas de temperatura que comparte en su perfil de Instagram y con las que consigue acaparar todas las temperaturas.

De hecho, no hay más que echar un vistazo a los comentarios para ver cómo ha conseguido revolucionar las redes: "Dios mío, esto es lo que deseo para todas mastique y trague, trague y mastique"; Me caigo y me levanto"; ¡Viva la madre que te parió!"; "¿Quién dijo Blue Monday? ¡Alegría para mi body!"; "Esto ya es un abuso".