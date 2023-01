La respuesta de María Hervás a Eduardo Casanova sobre la maternidad: “Si nos ponesmos a ser responsables...”

Eduardo Casanova acaba de estrenar su película La Piedad. Con motivo de la promo, el director y actor estuvo concediendo una serie de entrevistas que terminaron con algún que otro titular que dio bastante de qué hablar. Además de confesar que no consume cine en la Cadena Ser, también dijo unas palabras en El País que fueron bastante comentadas. Y es que el artista cree que no es muy razonable traer hijos al mundo:

“Últimamente tengo miedo. Si te paras a pensarlo fríamente, no pinta muy bien la humanidad. Estaría muy bien acabar con la humanidad, pero como somos un puto virus, no va a pasar… Aunque haya una guerra horrible, que ya la hay. Aunque nos estemos muriendo, que nos morimos, nos reproduciremos. Es curioso cómo el ser humano va a luchar hasta el fin de sus días por una libertad que no existe. Por una paz que no existe. Todo por amor a sus hijos. Es el horror”

Eduardo terminaba reflexionando sobre el tema de la maternidad, considerándolo bastante complejo y dudando sobre si es razonable traer hijos al mundo: “Me cuestiono mucho su es razonable traer hoy un hijo al mundo”

La respuesta de María Hervás

María Hervás, la actriz que está triunfando ahora mismo con Machos Alfa, ha hablado sobre este tema en la Cadena Ser. La artista ha reflexionado sobre las palabras del director, dando su opinión, y consiguiendo el aplauso en redes sociales de los usuarios.

María ha empezado diciendo que se nos olvida que somos animales y que, aunque está muy bien que tomemos decisiones de forma coherente, a veces está bien no ser conscientes de todas las decisiones: “Hay veces que está genial rendirte un poco al hecho de ser un ser humano”

María ha continuado explicando su punto de vista: “Mira, yo creo que, si nos ponemos a ser responsables, que me parece muy importante serlo, dejar de tener hijos porque este mundo es caótico, caótico lo va a seguir siendo siempre, ¿no? Primero hay que pensar qué puedes hacer tú para que el mundo que le vas a ofrecer a sus hijos sea mejor. Este mundo es una mierda. ¿Qué estamos haciendo para que no lo sea? ¿Qué estamos haciendo para que esa deriva tome otro sentido, otra dirección? Esa conversación me resulta más interesante”.

Además, María profundiza más en el tema: “Otra también que me resultaría más interesante: ¿a qué precio estamos siendo madres o padres? ¿Hablamos de los vientres subrogados? Hablemos. Hablemos de un montón de cosas que me parecen mucho más conflictivas y que realmente son temas de debate, donde estaría mucho mejor centrarnos. Más que si traer hijos al mundo es una irresponsabilidad. También tener Instagram, comprar en Zara y mil cosas. Entonces no voy a empezar por la cumbre del hecho de la existencia que es procrear”.