Boris Izaguirre sufrió un ictus mientras grababa ‘El Desafío’ y le buscaron sustituto

En abril de 2021, Boris Izaguirre tuvo que ingresar de urgencia en el hospital, pero entonces no dio muchos detalles. “Pasaré unos días en observación médica antes de que me practiquen una intervención quirúrgica que me aleje definitivamente de cualquier riesgo cardiovascular", informaba en sus redes en aquel momento.

Ahora, nueve meses después, hemos sabido lo que realmente ocurrió en aquel momento mientras grababa su participación en El Desafío. "Durante la grabación del programa, Boris sufrió un ictus y necesitó una intervención importante", desvelaba Jorge Salvador, el productor del programa.

El programa buscó un sustituto para que siguiera en el programa por él, pero no hizo falta. “Yo voy a volver. Quiero que me esperes, porque voy a volver” le dijo el venezolano a Jorge Salvador. Y cumplió. Volvió y pudo terminar de grabar.

Reto cumplido

"He vivido un poco asustado en El Desafío, porque a medida que avanzaba el programa me daba cuenta de lo complicado que son los desafíos en la vida. Yo he hecho varios desafíos, pero sin darme cuenta, con una parte del cerebro que no pensaba en ello realmente", le explicaba en Pasapalabra a Roberto Leal.

Para él, el verdadero reto del programa “era llegar hasta el final e intentar hacerlo. Yo creo que esa es la razón principal de este programa y por eso gusta tanto. A que todos en la vida nos enfrentamos a desafíos sin darnos cuenta y en este caso lo que haces es superarte a ti mismo”.

Está claro que a sus casi 60 años no piensa parar ni dejar de vivir nuevas experiencias. Ha grabado un documental sobre el Camino de Santiago que todavía no hemos visto. Le hemos visto en MasterChef Navidad y ahora, desde el pasado viernes, podemos verle en El Desafío. De momento le hemos visto con la cerbatana, pero seguro que habrá muchos más retos por delante. El más importante lo ha superado, el de la salud.