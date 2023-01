La cautivadora historia real que inspiró 'Perro Perdido', la película que arrasa en Netflix

Los amantes de los perros están emocionados con lo nuevo de Netflix. La película Perro Perdido (Dog Gone en su versión original) acaba de estrenarse en la popular plataforma de vídeo por streaming y en solo tres días se ha posicionado entre lo más visto de su catálogo, algo que no es de extrañar dada su temática y las fechas en las que nos encontramos. Porque ¿qué hay mejor que una película esperanzadora para combatir al Blue Monday y el resto de días grises del invierno? ¡Las cifras parecen decir que no!

Y es que Perro Perdido está ya en el Número 2 del Top 10 de películas más vistas de Netflix en estos momentos gracias a un guion súper emotivo que está basado en la historia real que el escritor Pauls Toutonghui escribió en su novela Dog Gone el año 2016 plasmando unos hechos que ocurrieron en hace más de 20 años y que tuvieron como protagonista al propio cuñado del autor, Fielding Marshall, y a su mascota.

Perro Perdido | Tráiler oficial Netflix (Español)

La historia real que narra Perro Perdido

Para ser exactos la historia que plasma Dog Gone ocurrió en el año 1998, concretamente todo empezó el 10 de octubre de ese mismo año, cuando el joven Fielding Marshall salió a caminar con su perro Gonker por los senderos de los Apalaches, cerca de Blue Ridge Parkway, y este se perdió entre los arbustos y desapareció sin dejar rastro.

Marshall había adoptado a Gonker seis años antes, cuando este estaba atravesando un momento vital dificilísimo a causa de la muerte de su hija pequeña y del fin de su relación con la madre de la niña, y el animal se había convertido en su verdadero y más fiel amigo.

Pero, aunque por entonces, se tenían el uno al otro, la vida no era fácil para ambos. Tal y como narró el New York Post cuando la historia que ahora plasma Perro Perdido se convirtió en libro, Gonker padecía desde que era un cachorro la enfermedad de Addison, una dolencia autoinmune que afectaba a su capacidad para generar esteroides y de la que debía tratarse cada 30 días con una inyección de la que dependía su vida.

Y precisamente esto fue lo que hizo saltar las alarmas en Marshall. Y es que el hecho de que su perro se perdiese cobraba un destino distinto si él sabía que, en caso de no regresar próximamente, el animal moriría... Por eso, no lo dudó ni un segundo y movilizó todos los recursos que tenía a su alcance.

Imagen promocional de la película 'Perro perdido'. / Netflix.

Marshall convenció a su madre y a su padre para que emprendiesen junto a él la búsqueda del animal y entre los tres montaron un dispositivo que incluso llegó a la prensa local. Rastrearon la zona durante día y noche ayudados de un megáfono y de algunos vecinos y amigos, y mientras, tal y como se plasma en el libro y en la película, sus lazos familiares se vieron inesperadamente fortalecidos, algo que en la película se retrata con mucho detalle.

Una historia real con final feliz

Contra todo pronóstico, cuando la familia llevaba 15 días de búsqueda incesante y sus fuerzas empezaba a flaquear, la madre de Marshall recibió la llamada de un agente de la Policía que le informaba de que unos vecinos habían visto a Gonker comiendo de unos botes de la basura en Wintergreen (Virginia), a, nada más y nada menos, que a 178 kilómetros de distancia.

Al escuchar la noticia, rápidamente Marshall condujo hasta Wintergreen para recoger a su mejor amigo y devolverlo a casa. Al verle, el animal reaccionó mostrando una absoluta emoción y su dueño, respiró tranquilo, porque Gonker, lejos de estar herido o parecer famélico, parecía más fuerte que nunca. ¡Los kilómetros andados se tradujeron en fibra corporal!

Marshall y Gonker compartieron su vida durante cinco años más, hasta que en 2003 el animal falleció a causa unas complicaciones derivadas de la enfermedad que sufría. Sin embargo, hasta el último día tuvo una vida tan feliz como el final del filme que ahora le ha catapultado a la fama.