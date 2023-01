“Estoy fatal”: El público se despide de ‘Servir y Proteger’ entre lágrimas

Tras 1372 capítulos emitidos de forma initerrumpida, este lunes 16 de enero, Servir y Proteger se ha despedido de su público para siempre. La mítica serie de La 1 de TVE y Plano a Plano ha puesto punto y final y lo ha hecho a lo grande.

Han sido cinco años donde la comisaría de Distrito Sur ha estado resolviendo numerosos casos, viviendo un sinfín de aventuras, de giros inesperados y despidiendo a algunos de los intérpretes que se iban quedando en el camino.

Cuando se confirmó el final de la serie hay algo que sus creadores tenían claro; querían cerrar todas las tramas y no dejar ningún cabo suelto, algo que han cumplido a rajatabla, incluso parte del equipo han sido figurantes en la última secuencia.

¿Sabéis que esta secuencia fue la última de todo el rodaje de Servir y Proteger? No sabéis cuánto lloramos… Porque sí, gran parte del equipo somos figurantes en esta secuencia. Fue precioso. ❤️ #ServiryProteger pic.twitter.com/gnXTpFoEpV — Servir y Proteger (@SyP_tve) January 16, 2023

La serie de Plano a Plano ha dicho adiós resolviendo el futuro de los agentes y vecinos de la comisaría liderada por la inspectora Miralles. Un capítulo marcado por el discurso de la comisaria que, aunque ya tomó la decisión de decir adiós, se ha despedido de la que ha sido su casa: "Gracias a todos por este reconocimiento, signfica mucho para mí que mis compañeros, los que siempre me habéis ayudado, apoyado y de los que he aprendido tanto, me despidáis de esta manera. Es muy emocionante", relataba.

Las reacciones al final de Servir y Proteger

Como todo lo bueno, Servir y Proteger ha llegado a su fin y los seguidores más fieles de la serie de La 1 han querido dar su opinión en redes. Un final que, al parecer, los ha tenido con el pañuelo en la mano durante toda su emisión.

Ha sido un final precioso y ese discurso de Miralles ha sido oro puro, menuda fantasía, incluyendo hasta a los #sypers #GraciasSyP Qué pena que haya acabado #serviryproteger — Amalia (@Alfita2017) January 16, 2023

Acaba te terminar #serviryproteger y no estoy bien, en esta serie he descubierto a mucha gente maravillosa y me ha removido tanto, toca todos los temas necesarios siguiendo su trama principal

Simplemente gracias @SyP_tve ❤️ — Carla🦋 (@carlaacubero) January 16, 2023

#ServiryProteger @SyP_tve enhorabuena a todo el equipo de la serie y gracias por el magnífico homenaje que habéis hecho al Cuerpo Nacional de @policia enseñando la gran labor que realiza este cuerpo por todos los ciudadanos de este país. ¡Hasta siempre! ❤️ — DIEGO ❤️ (@DRZRZ) January 16, 2023

@SyP_tve @planoaplano gran final 👌, para una gran serie 👏, gracias x todos estos años y tantos capítulos, de tantas emociones y de tantas historias bonitas y no tan bonitas, siempre en el recuerdo, nos vemos en otra 🤞, #ServiryProteger — Bea 🏳️‍🌈🇪🇦 🎀👮 (@Bea79bb) January 16, 2023

Y con este vacío tan extraño y el corazón un poquito roto,agradezco infinitamente a todo el equipazo de @SyP_tve por el gran trabajo realizado y por acompañarnos durante tanto tiempo❤️💔 #serviryproteger #graciassyp — 𝙽𝚊𝚐𝚘𝚛𝚎 🌸 (@9_naaagore_4) January 16, 2023

Solo puedo decir GRACIAS, por todos estos años, por las vivencias, las emociones, por todo lo aprendido y disfrutado. Por el placer de haber disfrutado cada tarde de un trabajo espectacular, con actores y actrices increíbles. #ServiryProteger #GraciasSyP — Soraya93 (@Soraya9310) January 16, 2023

Las lágrimas, la emoción y el cariño que le han puesto a este final ha sido reconocido por todos sus seguidores que no han podido contenerse en este último capítulo.

Sus protagonistas también han querido despedirse

Sin embargo, no solo sus fans han querido decirle adiós a la icónica serie de La 1 y Plano a Plano. Algunos de los actores y actrices que han formado parte del reparto durante los cinco años de emisión también han querido despedirse con unas bonitas palabras.



Unax Ugalde, Matías Medina en la serie, llegó en la séptima temporada para interpretar a un médico del centro de salud que, a pesar de sus diferencias, hizo muy buenas migas con Antonio.

Ha sido un honor aportar mi granito de arena en esta serie mítica de @SeriesRTVE , gracias @planoaplano por vuestra confianza y fuerte abrazo a tod@s los compañeros que allí me encontré.

Seguimos 💪 https://t.co/9hf6MK959a — unax ugalde (@unaxugalde) January 16, 2023

El actor, aunque solo ha formado parte una temporada ha querido dedicar unas emotivas palabras a la serie: "Ha sido un honor aportar mi granito de arena en esta serie mítica de RTVE, gracias Plano a Plano por vuestra confianza y un fuerte abrazo a tod@xs los compañeros que allí me encontré. Seguimos".

El actor Sergio Mur (Caimán) volvió en los últimos capítulos de la serie policial de La 1 y ahora también ha querido despedirse: "Todo termina y hoy es el día. ¡Feliciades! 1372 capítulos y 7 temporadas. ¡Qué maravilla!", escribía.

Todo termina y hoy es el día.

¡Felicidades @planoaplano y @SyP_tve !

1372 capítulos y 7 temporadas.

¡Qué maravilla!

👏🏻👏🏻🙌🏻🙌🏻

Caimán 🐊❤️ pic.twitter.com/WwxPT9U4UU — SERGIO MUR (@sergiomurlopez) January 16, 2023

Serna Saiz tambien ha querido decir "hasta siempre" y ha agradecido a Plano a Plano y a RTVE confiar en él: "Nos vemos en las próximas".

Por último, Fran Carball, una figura clave de Servir y Proteger también ha dicho adiós a "una ficción fundamental" para él. "Firmo más de 700 capítulos como argumentista, escaletista y/o dialoguista, tres cameos (a cual peor), mi primera producción ejecutiva, unas cuantas muertes (Fede, Sergio...) y una serie de recuerdos imporrables. GRACIAS".