Rihanna, más explosiva y sensual que nunca en sus fotos para el Día de San Valentín

Se acerca uno de los días más queridos y odiados mundialmente. El día de los enamorados (San Valentín) asoma por la puerta y se prepara para inundar las calles de corazones, un overbooking en las reservas de los restaurantes más sofisticados y llenar las agendas de las floristerías de encargos.

Pero Rihanna ha querido celebrar este día a su manera. ¿Cómo? Lanzando la nueva colección de Savage X Fenty, su línea de lencería y ropa. Así lo ha anunciado a través de las redes sociales, donde ha compartido la sesión de fotos que ha protagonizado.

En ellas muestra algunos de looks que saldrán a la venta el 14 de febrero. Uno de ellos es un conjunto deportivo, formado por unos leggins y un top naranja y lila.

Otro es un mono de lencería negro de lo más sensual, con el que Rihanna posa con facilidad y soltura frente a la cámara. ¡Qué mona va esta chica siempre!

Pero además de San Valentín, también se acerca la Super Bowl de 2023. Y esto significa que también llega el regreso de Rihanna al directo. Después de seis años, la artista protagonizará el descanso de este archiconocido evento deportivo que reúne a millones de personas frente al televisor. Para calentar motores, Rihanna ha compartido un vídeo en el que se escuchan una multitud de voces preguntándose dónde ha estado durante todo este tiempo. De repente, se hace el silencio con su aparición y manda a callar a todos. ¡Riri ha vuelto!

Sin duda, el regreso de Rihanna es una de las grandes noticias del 2023. Sus fans han activado la cuenta atrás para disfrutar de nuevo de su artista favorita, aunque su actuación es aún un misterio. Aunque en el teaser que ha publicado, se escucha You Needed Me, uno de los grandes éxitos de su carrera. Por tanto, se rumorea que podría empezar su esperada actuación con este tema. Tendremos que esperar para saberlo. ¿Qué otras canciones no podrían faltar en su repertorio?