El momento en el que Manuel Carrasco se planteó dejar la música

Manuel Carrasco dejó en su visita a Las tres puertas, el programa de La2 conducido por María Casado unas sorprendentes declaraciones que han impactado por cuanto aseguraba que había habido un momento en su carrera en el que se planteó dejar la música.

Todo sucedió durante la pandemia y coincidió con el que fue uno de los momentos más especiales y felices de su vida: el nacimiento de su segundo retoño. "Recuerdo que nos fuimos corriendo del hospital. La verdad es que después de todo lo malo y de esa sensación de agobio que pasamos, lo viví bonito en casa" empezaba recordando el de Isla Cristina.

"No pasé una época muy buena, me costó escribir canciones, me costó conectar conmigo mismo de nuevo. A mí me salen las cosas en función del estado de ánimo que tenga. Por lo que puedo hacer un disco en pocos días y luego me puede llevar meses por no sentirme conectado con ciertas cosas" confesaba el solista. Empezaba a sobrevolar sobre el plató la idea que Manuel Carrasco quería transmitir. Y la presentadora lanzó la gran pregunta: ¿Te planteaste dejar la música?

"Son cosas diferentes. Una cosa es la música y otra es dedicarse a la música, que engloba otras muchas tantas cosas. Eso sí que lo pensé en su día". Una declaración sorprendente por lo que significa y por estar hecha de labios de Manuel Carrasco, uno de los solistas más importantes del panorama nacional. "Me gusta luchar cuando las cosas no salen bien. Por eso creo que el éxito que puedo estar teniendo ahora, después de llevar 20 años, en parte es por eso, porque me gusta luchar por las cosas en las que creo de verdad y en las que sé que voy a tener un margen de mejora en todos los aspectos". Esa lucha es la que le ha llevado a seguir y a presentar Corazón y flecha.

No es la primera vez que Manuel Carrasco habla de salud mental y lo importante que es tanto para él como para cualquiera en la vida. Hace ya unos años habló del peso de la fama, del éxito, de la exposición pública...

"Llega un momento en el no controlas tu vida. Hay gente que la controla. Te dicen lo que tienes que hacer: por aquí no vayas, por aquí sí. Cuando yo preguntaba algo ya estaba hecho. '¿Pero qué está hecho? ¿El disco? Es que no estoy de acuerdo con ese disco'. Muchas veces me dije: 'Mira, esto no me merece la pena, me marcho para casa'. Tuve ataques de ansiedad. Lo pasé muy mal" confesó en El País cuando empezó a hablar de sus primeras visitas a terapia. "Me lo quedé todo dentro. Fueron muchos años de tragármelo todo. No disfrutaba haciendo discos ni en el escenario. No era feliz. Y me preguntaba: '¿Me merece la pena?'. Fue justo cuando decidí ir a terapia".