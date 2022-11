Hace exactamente 20 años que Manuel Carrasco entraba a nuestras vidas como uno de los concursantes de la segunda edición de Operación Triunfo, que en el año 2002 consolidaba el éxito del formato vivido durante su primera temporada.

Dos décadas más tarde, el cantante puede presumir de haberse convertido en una de las voces más importantes de nuestro panorama musical, amasando a lo largo de su carrera un total de ocho álbumes de estudio, cientos de miles de copias vendidas y algunos de los récords más importantes en cuanto a espectáculos en directo se refiere.

El pasado mes de junio hacía historia en nuestro país por lograr reunir en la Cartuja de Sevilla a un total de 74.475 personas para disfrutar del final de la gira La cruz del mapa – Hay que vivir el momento, todo un récord de asistencia que demostraba que es un cantante que ha conseguido conquistar a generaciones de todas las edades.

La noche de este 4 de noviembre también pasará a la historia por recibir en Golden Music Award dentro de LOS40 Music Awards, un galardón que reconoce cada uno de los pasos e hitos cosechados a lo largo de todos estos años. Antes de su actuación, que incluía la interpretación de Hay que vivir el momento y Qué bonito es querer, el unibense ha querido mostrar todo su agradecimiento entonando un emotivo discurso.

El discurso de Manuel Carrasco

"Mi amigo Estéban siempre me decía cuando teníamos unas copas de más 'compadre, cántate algo, que esta gente no sabe lo que yo sé'. Era su manera de decir que estaba orgulloso de mí, su manera de decirme 'te quiero, aquí estoy', 'no te vengas abajo'... Él sabía que a mí me costaba mostrarme, y seguramente sabía más de mí que yo mismo. Él y unos cuantos locos me hicieron dar el primer paso, y después de ese primer paso, nada se pareció a lo que yo me había imaginado: todo es mucho más duro y mucho más bonito, quizás. Todo es más sacrificado... todo es nada por momentos" reflexionaba el cantante en sus primeras frases.

"Por eso si me permitís, valga excusa de hoy, quién mejor que tú, compañero, para saber que la mejor cena es la que te preparas tú mismo, que el mejor trago es el compartido, que el mejor postre es el que te comes sin culpa, que el mejor premio es el que está en los ojos de la gente. Como lo estaba en los ojos de mi amigo Estéban. A mis amigos, mi familia, mi mujer y mis hijos... [...] Compañeros, músicos, disqueros, mánagers, medios de comunicación, a LOS40, por hacer posible este evento. Y a vosotros, mi público, mi mayor suerte, gracias por enseñarme y darme tanto".

Todo un discurso que ha calado tanto en los asistentes como en los miles de personas que siguen la gala a través de Youtube.