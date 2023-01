La última novedad de Mercadona que se ha viralizado tanto como la canción de Shakira y Bizarrap

Rara es la semana que Mercadona no se convierte en tendencias en las redes sociales y los medios de comunicación. La cadena de supermercados de Juan Roig siempre consigue colarse en tendencias tras la retirada de algunos productos o por la incorporación de otros.

Pues bien, esta vez, por suerte, el motivo es el nuevo artículo que ya está disponible en su zona de congelado. Mercadona tiene clara cuál es la receta del éxito y que es lo que arrasa entre sus clientes: todo lo que sepa a Kinder Bueno.

Tras lanzar su última crema de leche y avellas y, más tarde, convertirlo en un suave licor, ahora han querido repetir fórmula con una tarta de postre que ya está revolucionando las redes. Ha sido el tiktoker Peldanyos quien ha compartido con sus más de 1,2 millones de seguidores un vídeo probando el nuevo producto. Un dulce que promete arrasar en ventas y que, de momento, ya está agotado.

Según ha explicado el joven, la tarta ya está disponible en tu Mercadona de confianza a un precio de 10 euros: "¿No es cara para ser una tarta, no?", decía mientras mostraba la parte de dentro del nuevo dulce: "¡Qué pinta!" reafirma. "Es industrial y está envasada, pero el sabor, ni tan mal. Para mí sí los vale", añadía valorando el producto.

Como era de esperar, el vídeo no ha tardado en viralizarse en redes, incluso ya roza los dos millones de reproducciones en apenas un día. Entre la multitud de usuarios que han querido dejarle un comentario al valenciano, están los de aquellos que han corrido hasta el supermercado para encontrarla. Sin embargo, otros se han quedado con la miel en los labios, o mejor dicho, con el kinder, y no han encontrado la tarta: "Fuimos a buscarla y ya no había", decían reafirmando el exitazo.

Mercadona ha retirado 10 productos

Pero no todo es alegría, apenas hace unos días, Mercadona retiraba 10 productos de sus estanterías sin previo aviso. Los primeros han sido la focaccia de queso y romero y los batios bebibles de stracciatella. También la crema pastelera, las sandías de golosinas, las bolas de chocoalte negro rellenas de frutas y la salsa canaria de mojo picón.

No suficiente con esos artículos, también lo ha hecho con su famosa pasta de trigo sarraceno y los mochis de pistacho. La lista continúa y han retirado productos de la sección de perfumería y parafarmacia y también de la zapatería.