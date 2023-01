Josema Yuste y Santiago Urrialde cuentan su anécdota más tronchante: "Estoy seguro de que me he manchado"

Pablo Motos recibió en la noche del lunes en El Hormiguero a dos invitados con renombre en el mundo del humor en nuestro país: Josema Yuste y Santiago Urrialde. Los actores acudieron al programa de Antena 3 para presentar su nueva obra El Aguafiestas, que se representa actualmente en el Teatro Reina Victoria de Madrid.

Según describieron ellos mismo en el espacio de Trancas y Barrancas, se trata de una obra cómica’ "para divertirse, entretener al público y la única intención de que la gente se lo pase bien. Es la única comedia donde la ficción supera la realidad", contó Yuste.

Además de hablar de su nueva obra conjunta, los actores Josema Yuste (Martes y 13) y Santiago Urrialde (Escenas de Matrimonio o La Que Se Avecina) dieron una gran sorpresa a una espectadora al entregarle el premio de la Tarjeta de El Hormiguero, valorada en 3.000 euros.

Un imprevisto en plena obra

Otro de los momentos que se ha hecho viral sobre el primer programa de esta semana de El Hormiguero ha sido cuando Motos preguntó a sus invitados por un...rumor. Una anécdota que ocurrió en mitad de la obra que ambos representan y que tiene que ver con una necesidad fisiológica.

"Hay un momento en el que su personaje se quiere tirar por la ventana", comenzó a relatar Juste. "En ese momento él quiere llamar mi atención, entonces yo le descubro", continuaba el actor.

En esa parte de la obra, según dicta el guion, el personaje de Yuste se encuentra en escena con el de Urrialde. Al menos así tenía que ser, pero cuando el actor de Martes y 13 hizo su entrada...ahí no había nadie.

“La ficción supera la realidad”, Josema Yuste nos cuenta de qué trata "El Aguafiestas" #JosemaSantiEH pic.twitter.com/Y3NBT81ORs — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 16, 2023

"Entro a escena...y no veo a nadie en la ventana. y yo digo 'dónde está este cabrón'", recreaba. Ante ese inesperado cambio de planes improvisado, Yuste tuvo que improvisar y simuló buscarle, recurriendo para ello a todo el atrezzo disponible en el escenario.

"Y, de repente, aparece Ramón. Surge de la fachada de detrás de la ventana, asoma la cabeza y dice algo así como: 'Es que como no estabas me he suicidado, pero me he enganchado con la barra de la bandera del hotel y he trepado hasta aquí'", recordaba él cuando su compañero Urrialde tuvo que inventarse una excusa.

¿El motivo de su inesperada huida? Que Santiago Urrialde había tenido que hacer una visita fugaz al baño porque "estaba haciendo pis". Para terminar, queda el comentario que pone el broche final a la anécdota: "Pensé 'Estoy seguro de que me he manchado'".