Pablo Motos desvela en 'El Hormiguero' su gran metedura de pata

Pablo Motos, que presenta el programa de Antena 3, El Hormiguero ha cometido, como cualquiera, algunos errores en su carrera y lo sabe.

Ayer en la emisión del espacio de entretenimiento comentó a sus invitados una de las grandes meteduras de pata que ha protagonizado en su vida: "Una vez estaba haciendo una obra de teatro con Enrique San Francisco y de repente vi a una persona que hizo una cosa muy rara. Yo estaba interactuando con el público y le dije: 'Qué pasa, ¿eres yonqui?'. Y me dijo: 'No, soy diabético'". En ese momento, le entraron sudores, tal y como reconoció Motos.

En ese momento, el presentador seguramente quiso haber tenido un poco de autocontrol y haberse callado pero estas cosas pasan. Así lo confirmó uno de los invitados que fueron ayer al plató de la cadena de Atresmedia, Agustín Jiménez, quien también vivió una situación en la que deseó que la tierra le tragara.

"Un hombre pelirrojo y con barba, que era igual que el pintor Vincent van Gogh, me pidió una foto juntos y yo le hice la broma: 'Bueno, cuidado no te corten una oreja'. Entonces, la mujer que estaba a su lado me dijo: 'Hombre, es que estuvo malito, tuvo un cáncer de piel y le cortaron un trozo'. Cuando se giró el hombre y vi que le faltaba”, contó el humorista que se quedó helado. ¿Cuántas posibilidades hay de que una persona que se parezca a Van Gogh le hayan amputado un trozo de oreja? Lo único que se le ocurrió a Agustín Jiménez fue decirle al hombre, como gesto de disculpa:“Ahora se abre un agujero y me come'.

En estos dos últimos días de programa de El Hormiguero hemos descubierto aspectos desconocidos de Pablo Motos. El lunes, gracias al chef Dani García, se hizo público que el presentador pidió algunos cambios en el menú que el cocinero elaboró en la boda de Pilar Rubio y le dio, entre bromas, un consejo: “Tienes que crecer gastronómicamente hablando”.

Jon Plazaola y Agustín Jiménez presentaron en El Hormiguero la última obra en la que están representando en el Teatro Bellas Artes de Madrid Un Oscar para Óscar, una comedia que estará en el escenario hasta el 24 de julio.

Ambos actores han trabajo juntos en otras ocasiones y tienen muy buen feeling por lo que están felices de poder repetir la experiencia.

A Agustín Jiménez le conocemos por haber trabajado en Mis adorables vecinos o El club de la comedia. A Jon Plazazola le hemos podido ver en Ocho apellidos vascos y Amar en para siempre.