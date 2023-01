Muere Al Brown, actor de 'The Wire'

El popular actor estadounidense Al Brown, conocido por su papel dando vida al coronel Stan Valdeck en la serie de HBO The Wire, falleció el pasado viernes 13 de enero en su casa de Las Vegas después de perder una larga batalla contra el alzhéimer, algo que ha confirmado su hija Jenna al medio especializado TMZ y de lo que se ha hecho eco la prensa internacional.

Borwn dedicó la parte final de su vida a la interpretación después de pasar 30 años en el ejército, donde formó parte de la Fuerza Aérea colaborando, como parte importante, en misiones internacionales como la de Vietnam.

Pero al cumplir 50 años, Al Brown sintió la llamada del cine y empezó a trabajar en proyectos ideados tanto para la gran pantalla como para la televisión. En concreto se unió al equipo de películas como The Replacements, 12 monos, Dragón Rojo, Lay the Favourite y Libertiy Heights, donde jugó, en su mayoría, un rol que le venía como anillo al dedo: el de policía obsesionado con aplicar la ley.

Además, en el mundo de la televisión Al Brown destacó por darle vida a personajes de Ley y Orden, Maron, Sra Presidenta, y por supuesto The Wire, la serie de Warner y HBO que arrasó en los dos mil y que le catapultó a la fama gracias al coronel Stan Valdeck.

En esta popular ficción el actor encarnó a un funcionario de alto rango de Baltimore que se encargaba, intencionadamente, de entorpecer la labor de investigación que los protagonistas de la serie trataban de llevar a cabo. Como Valchek, Brown trabajó en hasta cinco temporadas de The Wire, siendo sobre todo en la segunda cuando su personaje tomó verdadera relevancia para la trama.

Un amante de su trabajo

Al Brown se definió a sí mismo en muchas ocasiones como un amante de su trabajo y de su vida. El actor explicó que había dejado el ejército por la presión que ejerció sobre él su familia. Sin embargo, The Wire le permitió volver a sentirse como entonces y esto para é, era verdaderamente importante.

"He aprendido casi todo de la manera más difícil. Pero, nunca he renunciado o dejado de intentarlo. Cree que el honor es una forma de vida y debe ser apreciado. Siempre he querido ser actor", escribió él mismo en su perfil de LinkedIn para explicar cómo cambió su vida cuando el cine y las series se interpusieron en su camino.