La resurrección de Jennifer Coolidge: De ‘Thank U, Next’ al Globo de Oro por ‘The White Lotus’

Jennifer Coolidge está viviendo una segunda vida dentro de la industria audiovisual. La actriz, conocida por sus míticos papeles como Jeanine en American Pie y Fiona en Una Cenicienta Moderna, entre muchos otros, reconoce que en los últimos años su carrera había permanecido estancada ("sin mucha novedad"), hasta que, gracias a Ariana Grande, la rueda de la interpretación volvió a ponerse en marcha para ella. Todo esto, a una edad -la de 60 años- donde, por lo general, las actrices de avanzada edad son relegadas a un segundo plano.

La historia sobre la resurrección de Coolidge en Hollywood pasa por una especie de efecto mariposa que comienza con una imitación y culmina con el reconocimiento a Mejor Actriz de reparto en los Globos de Oro 2023 por su personaje Tanya McQuoid en The White Lotus.

La sorprendente imitación de Ariana Grande en Fallon Tonight



Primer acto: mayo de 2018. Ariana Grande visitó The Tonight Show de Jimmy Fallon para promocionar No Tears Left to Cry, el primer single de Sweetener. Allí, además de charlar sobre su nueva música, el presentador -que conocía el talento oculto de la artista- le propuso imitar la voz de Jennifer Coolidge después de escucharla entre bambalinas.

La propia cantante reconoció ser muy fan de Legally Blonde, por lo que se lanzó a a compartir unas líneas como Paulette Bonafonté, el personaje de Coolidge en dicha película: "God, you look like the Fourth of July! I'm taking de dog, dumb-ass".

Jennifer Coolidge Slid into Ariana Grande’s DMs | The Tonight Show

El vídeo del momento llegó hasta la propia Jennifer que, como contó en su visita al programa de Fallon hace alrededor de un año, decidió enviar un mensaje privado a la intérprete de Into You a través de sus redes sociale sobre dicha imitación. "Mi amiga Teresa, que tiene su misma edad, me dijo: '¿Sabes? Deberías enviar un DM a Ariana', porque de verdad pensé que había hecha una buenísima imitación", comienza la anécdota.

"Yo me quedé en plan: '¡No! Si tiene como 260 millones de followers... Los robots son los que contestan a los DMs y así nunca llegaremos a ella directamente', pero lo hice de todos modos. Entonces, recibí su respuesta, y lo siguiente que supe fue estar en su casa para una prueba de vestuario de su videoclip Thank U, Next.

Su cameo como Paulette en Thank U, Next y el comienzo de una gran amistad

Segundo Acto: diciembre de 2018. Ariana Grande invita a Jennifer Coolidge al videoclip de Thank U, Next, inspirado en una decena de comedias románticas del 2000. Entre ellas, Legally Blonde, film en el que, como ya hemos mencionado, la figurante de The White Lotus interpreta a Paulette Bonafonté.

En este clip oficial, la intérprete de Breathin' recrea una de las escena más míticas de esta película, como es la de la peluquería, donde la protagonista enseña a todas las chicas a flirtear.

Ariana Grande - thank u, next (Official Video)

Después de cinco años de amistad con la cantante estadounidense Jennifer todavía se ve incapaz de describir a la estrella musical: "Adoro a esa chica. Tiene mucha frescura. Quiero decir, está al principio de su vida y es como... Su historia es totalmente excepcional porque es una persona muy, muy vieja metida en el cuerpo de una joven. Es realmente raro. A veces tengo la sensación de estar hablando con una anciana. Su opinión sobre las cosas (y sobre todo) es muy avanzada. No sé cómo explicarlo, pero nunca he conocido a alguien como ella en mi vida", ha declarado en una reciente entrevista con ET Canada.

Su éxito como Tanya en The White Lotus

The White Lotus | Trailer | HBO España

La actriz de 61 años ha asegurado que su aparición en dicho vídeo musical supuso un punto de inflexión en su carrera. A partir de ese momento, la "pelota echó a andar nuevamente" hasta convertirse en Tanya McQuoid, personaje de The White Lotus con el que ha conseguido varios premios, como un Emmy, un Globo de Oro, un galardón por el Sindicato de Actores y dos estatuillas consecutivas concedidas por la Crítica Televisiva.