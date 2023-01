Mariah Carey, en cifras

A punto de cumplir los 54 años y llevando más tres décadas en la música desde que publicara en 1990 su primer álbum de estudio, Mariah Carey cuenta con un gran palmarés y una extensa trayectoria. Ha vendido más de 200 millones de discos en todo el mundo, lo que la convierte en una de las artistas con mayores ventas de todos los tiempos. Entre sus premios destacan: 5 premios Grammy (dos en 1991 y tres en 2006, gracias a la canción We belong together), 21 World Music Awards, 11 American Music Awards y 15 Billboard Music Awards.

Interpretó junto a Whitney Houston el tema de principal de la película El Príncipe de Egipto, When you believe, que ganó en 1998 el Oscar a la Mejor canción original.

En 2012, la cadena musical VH1 posicionó a Carey en el segundo puesto de la lista de las 100 mujeres más grandes en la música, solo detrás de Madonna. Y no solo está detrás de Madonna en cuestión de música, también de patrimonio. Y es que, si Madonna tiene un patrimonio estimado de 595 millones de dólares, el de Mariah Carey está alrededor de los 535 millones dólares, situándose entre los diez cantantes más ricos en 2019.

Mariah Carey el pasado mes de junio en Nueva York. / MediaPunch/Bauer-Griffin/GC Images

Su primera participación en la gran pantalla fue en 1999, en la película The Bachelor, protagonizada por Chris O'Donnell y Renée Zellweger. En el año 2001 protagonizó Glitter, que la llevó a ganar el premio Razzie a la peor actriz principal. En el año 2010 participó en la película Precious. Su interpretación le valió una nominación a los Premios del Sindicato de Actores.

El 24 de diciembre de 2018 la cantante batió el récord de escuchas en un sólo día con su canción navideña por excelencia All I Want For Christmas Is You, con 10,8 millones de reproducciones. Según The Economist, Mariah Carey se ha embolsado con esta canción más de 60 millones de dólares (53 millones de euros) desde su lanzamiento hasta 2019. Es decir, una media de ganancias anuales de 2,5 millones de dólares (2,12 millones de euros) únicamente por los royalties o derechos de autor. Un himno navideño que se repite hasta la saciedad cada año, una canción que el resto del año permanece escondido, a la espera de que llegue el frío y se guarden en el armario los disfraces de Halloween.

Mariah Carey durante el show 'Mariah Carey: All I Want For Christmas Is You' en 2016. / Jeff Kravitz/FilmMagic for Mariah Carey

Pero a la intérprete de el disco navideño más vendido de todos los tiempos, Merry Christmas, también se la recordará por protagonizar una de las más bochornosas actuaciones en la tradicional gala de Año Nuevo en Times Square para dar la bienvenida a 2017, donde, pese a sus excusas sobre el sonido, quedó en la memoria de todos signos de su estado de embriaguez.

El bochornoso espectáculo de fin de año de Mariah Carey

A todo lo mencionado, hay que sumarle sus conciertos (cuyo precio de las entradas ronda los 200 dólares), sus participaciones en eventos, medios de comunicación, publicidad y merchandising. En definitiva, unos beneficios astronómicos y, seguramente, necesarios para mantener el tren de vida de esta gran diva.