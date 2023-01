Selena Gomez, enamorada: el artista internacional al que todos señalan como su nuevo novio

Después de convertirse en tendencia por palabras que ha pronunciado en su cuenta de TikTok acerca de su cambio físico, Selena Gomez ha vuelto a aparecer en las portadas de muchos medios internacionales. Y es que parece que la artista ha encontrado de nuevo el amor.

Según ha desvelado US Weekly en exclusiva, Selena tendría un nuevo novio y, además, se trata de un artista conocido en todo el mundo. Es nada más y nada menos que Andrew Taggart, integrante de The Chainsmokers.

"No están intentando esconder su romance apareciendo en club exclusivo para miembros", explica su fuente. Añade que son "muy casuales y discretos". Aprovechan para hacer todo tipo de planes con los de divertirse, como jugar a los bolos o ir al cine.

Drew Taggart, integrante de The Chainsmokers / Rebecca Sapp (Getty Images)

Pero aún hay más. La fuente de este medio estadounidense señala que Selena está completamente involucrada con esta relcaión. "Apenas puede quitarle las manos de encima. Se divierten mucho", dice.

Lo cierto es que la noticia de este nuevo romance llega después de conocerse que Drew ha puesto punto y final a su relación con Eve Jobs, la hija pequeña de Steve Jobs. Según US Weekly, ambos han acabado de una forma completamente "amigable", demostrando lo "maduros" que han sido al decidir tomar caminos separados.

Por su parte, Selena Gomez no ha vuelto a pronunciarse sobre sus romances después del tan sonado que tuvo con Justin Bieber, que puso punto y final en marzo de 2018 después de salir durante siete años. Desde entonces, la cantante se ha mantenido muy discreta con sus relaciones, aunque se le ha relacionado con otros artistas como The Weeknd. Ahora tendremos que esperar para conocer si esta información sobre el integrante de The Chainsmokers es 100% real.

Como mencionamos en líneas anteriores, hace unas horas la intérprete de Calm Down se ha convertido en noticia por sus contundentes declaraciones sobre su cambio físico. Su paso por la alfombra roja de los Globos de Oro hizo que las redes se inundasen de todo tipo de comentarios sobre su aspecto, y ella no tardó en pronunciarse. "Estoy un poco grande en este momento porque me he divertido mucho durante las vacaciones", asegura en un vídeo junto a su hermana pequeña Gracie. "Pero no nos importa", añade. Unas palabras que han sido aplaudidas, y mucho, por miles de usuarios.