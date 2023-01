Risto Mejide explica por qué se ha despedido de sus características gafas de sol

Risto Mejide ha vuelto este martes noche al Chester que le ha permitido mostrarse como entrevistador empático y, a veces, también un poco molesto. Antes del estreno, en su programa diario, Todo es mentira, permitió que los colaboradores fueran pasando para entrevistarle a él.

Una de las preguntas que más llamó la atención fue la que le hizo Verónica Fumanal que quiso saber por qué ya no llevaba sus características gafas de sol. Esas que le hicieron tan popular cuando se hizo conocido en todo el país como jurado de Operación Triunfo.

“Te tengo que contar la verdad porque estamos en el Chester. La verdad es que porque hace muchos años que dejé de ser personaje de televisión. Tú me has conocido fuera de cámaras. Y ahora puede decir con muchísimo orgullo que aquel Risto que triunfó valorando triunfitos de manera muy dura y escondido tras sus gafas de sol, de ese Risto queda absolutamente nada”, confesaba sobre ese complemento tan característico en él.

“Estoy en los tres programas que estoy siendo yo, cuando me enfado, cuando me río, cuando me emociono y cuando me equivoco o cuando acierto. Ese ha sido un proceso de que me quiero mostrar tal como soy, no quiero esconderme detrás de nada. Cuando me veo ahora en esas imágenes que a veces ponemos en las que salgo con gafas de sol pienso que qué pena, tanto tiempo tras una máscara”, reconoce sobre ese pasado que todavía muchos siguen teniendo muy presentes.

¿Cómo es Risto?

“Lo que más me preguntan es cómo es Risto. Te persigue el personaje de juez implacable y a veces tremendamente falto de empatía”, le decía su compañera.

“La gente te clasifica por lo que te haces famoso y para que cambies esa casilla tienen que pasar mucho tiempo o muchas cosas. Estoy siendo clasificado desde entonces por mucha gente, aunque no por todo el mundo. Noto la gente que nos sigue en Todo es mentira como ya ha visto esa evolución y te trata de otra manera que no es el Risto de OT. Igual en Got Talent, me río, hago el show con Dani Martínez y todo eso ha pasado a la historia”, explicaba sobre su evolución.

Es consciente de que para muchos sigue siendo un misterio. “La gente cambia. Son 16 años de tu vida, si no has evolucionado, si no has cambiado, si no has aprendido, si no te has equivocado, si no te has pegado hostias, es que no has vivido. Ahora soy distinto. Y sí, no llevo gafas de sol. Y no, no hago valoraciones como en OT”, insistía.

“Me dicen, ‘tú antes molabas’, yo me molo más ahora. Sí es verdad que tengo un ego que no me puedo permitir y me molo demasiado, lo sé. Pero es verdad y eso ha sido de la mano del espectador. Cuando empecé este programa nadie sabía si yo podía hacer un programa de entrevistas, ni yo lo sabía”, reconoce sobre el reto que supuso ponerse al frente de Viajando con Chester.

Pero superó el reto y lleva ya 9 años entrevistando a la gente más famosa de nuestro país.