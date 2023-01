Risto Mejide pide perdón públicamente a Ana García Obregón, pero no sin reproches a su comentario

Estas Campanadas han estado cargadas de polémica y, en esta ocasión, no centradas en el vestido elegido por Cristina Pedroche. Un comentario de Risto Mejide es el que sigue dando mucho que hablar unos cuantos días después.

Ana García Obregón se sintió ofendida por las palabras de Risto y quiso hacerlo saber en sus redes sociales. Él ha respondido en su programa, Todo es mentira, y no ha dudado en pedir perdón, pero también ha querido explicarse.

“Sabéis que este es un programa de humor y me encantaría empezar el programa de otra manera, pero es lo que toca. Me gusta asumir las polémicas cuando son mías y cuando las puedo defender como suele pesar. No le temo a la polémica y a la confrontación, los que me conocéis ya lo sabéis, pero desde hace unos años he aprendido que la vulnerabilidad nos hace fuertes y ahí voy”, empezaba su programa de este martes.

Perdón público

“No me duelen prendas en pedir perdón y disculpas y por ahí quiero empezar, porque se pueden pedir disculpas por haber ofendido a la persona inadecuada. A mí me sorprende muchísimo lo que acabo de leer en el perfil de Instagram de Ana García Obregón. Me sorprende muchísimo por varias razones”, decía antes de empezar a enumerarlas.

Explicaba que había intentado ponerse en contacto con ella, pero que no le había cogido el teléfono: “Entiendo que no quieras hablar conmigo, pero cómo tú has hecho público ese mensaje, yo te voy a dar una respuesta pública también, que insisto, me hubiera gustado comentarlo contigo antes”.

“En primer lugar, perdón, un perdón sin paliativos y sin matices. Perdón porque cuando hay que pedir perdón es porque has ofendido a la persona inadecuada o porque has molestado a quien no debías”, expresaba.

Pero también quiso mostrar su incredulidad por lo que estaba pasando: “¿En qué cabeza cabe que yo me pueda reír porque alguien haya perdido a un hijo? ¿De verdad alguien se puede creer que yo, como padre, pueda aceptar eso? He defendido, defiendo y defenderé siempre la legítima defensa de las víctimas de expresar su dolor allá donde quieran, como quieran y como quieran y quien me conoce, lo sabe”.

Recordaba que en una entrevista pocos días antes de las Campanadas habló de Ana García Obregón y de Cristina Pedroche alabando su trayectoria y diciendo que eran dos personas de las que aprender mucho.

En contra del morbo

“Entonces me sorprende, primero por toda la polémica que se está creando. Segundo, porque, Ana, tú eres una persona que sabe muchísimo más de tele que yo, llevas muchísimos años y sabes mucho más que yo y eso es indiscutible. Me sorprende que no vieras que esto no iba contigo, ni con Cristina. Me sorprende que no veas que yo puedo tener ideas equivocadas, me puedo equivocar en mis planteamientos, y estoy abierto a discutirlos contigo cuando haga falta en privado o en público. Pero mi comentario de que la muerte de un ser querido o un embarazo da audiencia, alguien debería preguntarse a quién le da audiencia”, seguía explicando.

Y ahí está su argumento: “Esto, insisto Ana, no iba contigo, iba con quienes nos ponen ahí. Iba con los mismos directivos que están en un despacho de RTVE en 2020, apenas cinco meses después de haber fallecido tu hijo decide que tú des las Campanadas. Esto iba contra el mercado de morbo, contra el que yo me siento bastante en contra, lo siento”.

No entiende que Ana no lo haya visto así. “Obviamente una madre va a expresar su dolor cuando quiera y como quiera, insisto, legítimamente. Otra cosa es quien decide que estemos ahí y me sorprende que tú, con muchísima más experiencia que yo, hayas llegado a decir que yo me he reído de que tuvieses que enterrar a un hijo. Me duele, lo siento muchísimo, pero me duele que hayas hecho pública esa expresión”, insistía.

“Eso no es tele Ana, eso es morbo y me sorprende que tenga que decirlo yo. Me pregunto qué habría tomado si el que tomó esa decisión, en lugar de trabajar en RTVE, estuviera en Telecinco ese año, no habría clavos en este país para crucificarnos a todos. Lo siento, estoy y sigo estando en contra del morbo, el morbo que hace que muchos vayan a ver si se le nota la barriguita a alguien, sigo estando en contra de eso y tú no tienes la culpa, ni Cristina, ni yo, porque seguramente a mí me hayan puesto porque me he separado este año, no lo sé, pero si es así, lo denuncio, con todas mis equivocaciones”, admitía.

“Efectivamente hicimos muy poca audiencia, cosa que ya me he admitido. No fue la menos vista, fue la tercera menos vista, puedes corregir tu post Ana, y lo único que hace es demostrar la tesis. Pero lo que más me duele de todo, Ana, es que no hayas descolgado el teléfono y me hayas llamado. Soy el mismo que cenó contigo una noche de Sant Jordi y Miguel Ángel Revilla, la misma persona que te ha alabado en los medios y ha intentado hacer su trabajo lo mejor posible”, intentaba hacerle ver.

“Me has llamado repugnante, me has llamado machista, me has llamado muchísimas cosas que ahora muchísimos seguidores están replicando. Y como he dicho, no le temo a la polémica, lo que no voy a permitir es la injusticia. Ana, aquí me tienes, dispuesto a decirte perdón a la cara, si lo que te ha ofendido mi comentario, aunque insisto que no iba contigo, sigo pensando lo mismo y lamento muchísimo todo este malentendido. Te envío un beso fuerte y lo único que demuestra tu post es que no me conoces”, terminaba su discurso de disculpas.

Veremos si este tema se zanja aquí o hay nuevos capítulos.