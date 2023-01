Samu Chávez confiesa cómo se enteró de la historia de Tania Deniz con Pedri tras ‘La isla de las tentaciones’

El noviazgo de Samuel Chávez y Tania Deniz terminó tras su paso por La isla de las tentaciones 5. Rompieron en la hoguera final cuando ella rechazó irse con él para darse una nueva oportunidad. Una vez de vuelta a España lo intentaron, pero la cosa no funcionó.

Ella pasó unos meses intentando averiguar qué es lo que quería y finalmente se decantó por iniciar una relación con Albert Barranco, su actual novio y el que está defendiéndola en su aventura en Pesadilla en El Paraíso 2.

Pero entre uno y otro, hubo otros chicos y no hablamos en esta ocasión de Hugo Paz. También se ha hablado de Justin Quiles o Pedri. Samuel ha hablado ahora del futbolista de la Selección española. Fue Socialité quien sacó la información a la luz.

Lo ha hecho en uno de sus vídeos de mtmad donde ha aclarado que su situación actual con Tania, por lo menos hasta antes de entrar en la granja, es buena. Asegura que va a quererla toda la vida, pero no estamos seguros de que todo lo que está contando sea muy de su gusto.

“La veo feliz con Barranco, no me pegan nada, como pareja no me gustan, no me pegan, pero mientras ella sea feliz, yo me alegro”, aseguraba. Eso sí, luego cuestionaba esa relación que no acaba de creerse.

La pillada de Pedri

En cuanto a la historia con Pedri, aseguraba que “es verdad, cien por cien. Yo en esa época estaba quedando con Tania. Hoy duermo con Tania, paso la noche con Tania y al día siguiente habíamos quedado para ir a la playa y al final me dice que no porque iba a ir con una amiga y que iba a ir al gimnasio y que después ya nos veríamos”.

“Sube historias a Instagram como que está en la playa, me pasa fotos a mí como que está en la playa, después tarda en responderme y dice que va al gimnasio y a la casa de su madre. Después llegaba la noche y paso por la casa de la amiga porque me había dicho que había ido allí, y no veo el coche por ningún lado”, seguía contando.

Después de llamarla insistentemente sin obtener respuesta llamó a su amiga que le desmintió la historia que le había contado Tania y le aseguró que no había estado con ella.

Él empezó a sospechar que había algo con Pedri porque ya habían tenido conversaciones. Cuando finalmente la localiza empieza a recibir todo tipo de excusas.

Finalmente quedaron en su casa y cogió su móvil para ver su conversación con Pedri y se dio cuenta de que habían borrado cosas. Se hizo pasar por ella y le envió un mensaje a una de sus amigas y fue así como descubrió que Tania había estado con Pedri.

Hasta ahí llegó la oportunidad que se habían dado.