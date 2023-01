Hugo Paz confirma si es Tania Deniz la causa de su enfado con Albert Barranco

Estamos acostumbrados a ver a la misma gente en los realities de Mediaset y es que, al final, es una red de personajes que se conocen entre unos y otros y que van creando tramas sentimentales, de amistad o enfados que convierten sus relaciones en un culebrón. Hugo Paz, Albert Barranco y Tania Deniz tienen su historia.

Ella entró a La isla de las tentaciones 5 con Samu Chávez como novio. Pero durante su estancia en la villa se dejó tentar por Hugo Paz que ya había tenido algo con su compañera Claudia Martínez. Pero en esta ocasión, puso sus ojos en la tinerfeña, y sus manos y sus labios.

La conexión entre ellos fue más que evidente y eso rompió en dos a Samu que decidió dejarse llevar y acostarse con una de sus tentadoras dentro del programa. Tania no había pasado de unos besos y algunas confidencias, y le dolió que su chico diera el paso.

Aunque Samu quería salir del programa con ella, Tania prefirió abandonar sola el programa. Esa misma noche, tuvo relaciones sexuales con Hugo Paz. Una vez de vuelta a España quedó en ir a visitarle a Cádiz.

Lo hizo, pero se dieron cuenta de que ella no estaba todavía preparada para comenzar una relación. Claro que no debió pensar lo mismo con Albert Barranco. Con el nuevo año confirmaba su nueva relación.

Antiguos amigos

Hugo y Albert eran viejos amigos y es que Mujeres y hombres y viceversa une mucho. Pero algunos de sus seguidores se han dado cuenta de que Hugo ha dejado de seguir a su antiguo amigo en redes sociales después de empezar su relación con Tania.

Le ha preguntado directamente en una ronda de respuestas rápidas en stories. Uno de los seguidores le ha preguntado a Hugo por qué había dejado de seguir a Barranco y ha dado su explicación.

“Simplemente porque es más falso que una moneda de chocolate, no es porque que esté con Tania. Y si cree que no es falso pues que me escriba personalmente que tiene mi teléfono", contestaba, dejando claro que su relación no había sido el motivo.

Hugo Paz contesta sobre su relación con Albert Barranco. / @hugopaz4 / Instagram

La granja

Muchos piensan que podría entrar en Pesadilla en El Paraíso para resolver cuentas pendientes con Tania y también le han preguntado por eso. Ha reconocido que estuvo a punto de entrar.

“La verdad es que dentro ahora mismo hay tres concursantes que la verdad que he tenido cosas directa o indirectamente con ellos”, reconocía sin dar los nombres. Uno lo tenemos claro.

Veremos si acaba entrando en la granja y sigue los pasos de su ex, Marina Ruiz, que encontró el amor en la primera edición.