El regalo que Kira Miró llevó a 'La Resistencia' dejó en shock a David Broncano: "Es como ir a Hacienda"

La Resistencia de David Broncano recibió el pasado martes 17 de enero a Kira Miró, una de las actrices más populares del momento gracias a su trabajo en Machos alfa, la última serie española de Netflix que está dando mucho que hablar de Netflix y que solo unas semanas después de su estreno ya está arrasando en la plataforma.

Kira acudió al plató de Movistar+ a promocionar la segunda temporada de la serie y quiso hacerle un regalo a Broncano acorde con la temática sexual de esta, y, lejos de optar por algo ajeno a la serie, le obsequió con un perfume y un libro que, en la ficción, su personaje le regala a su novio. "Esto es Opening Up, que es un libro que mi personaje le regala a mi novio que es sobre abrir la pareja y otras maneras de relacionarse", le explicó la actriz al conductor de La Resistencia.

Al principio David Broncano no pareció sorprenderse con el presente. De hecho, mientras Kira explicaba que su personaje no quería perderse nada, ni el calorcito del hogar ni la emoción que aporta una tercera persona, el presentador hizo varias bromas al respecto de las parejas que deciden abrir sus relaciones...

Sin embargo, al abrir el libro se dio cuenta de que este incluía un formulario que los enamorados deben rellenar dando su consentimiento explícito a algunas prácticas sexuales, y esto le dejó perplejo. "He abierto aquí al azar y hay aquí una especie de formulario previo, previo a una relación sexual con alguien... Como una especie de contrato previo para decir si estás ok con hacerlo y con recibirlo, para que luego no haya confusiones", explicó David, que acto seguido aseguró que le parecía "increíble".

"Esto es como ir a Hacienda. Penetración anal con los dedos, okey hacerlo, okey recibirlo... "

"Esto es como ir a Hacienda. Penetración anal con los dedos, okey hacerlo, okey recibirlo... Depende de...", continuó el presentador sin dar crédito a lo que estaba leyendo y tratando de comprender en qué situaciones una pareja firmaría ese contrato.

"Claro, porque igual a ti tu pareja te llena en muchos sentidos, pero a nivel sexual te faltan cosas...", le explicó la actriz canaria a Broncano tratando de arrojar luz ante todas sus dudas. Pero como no podía ser de otra forma, el andaluz se llevó la conversación a su terreno y quiso saber si Kira era igual que Luz, su personaje en Machos Alfa, y también había probado este tipo de relaciones.

"Yo no te voy a contar de mí", le dijo Kira. La actriz aseguró que, en su vida personal, todo ha ido bien pero que quizá haya personas que necesiten que terceras personas les aporten algo sexual que su pareja no quiere darles.

"¿Como subarrendar un piso?", bromeó entonces Broncano, cerrando así el cómico debate sobre las parejas abiertas y los contratos que estas pueden usar para evitar malentendidos cuando dejan atrás la monogamia para explorar nuevos horizontes.