David Broncano descubre en ‘La Resistencia’ su vínculo con Alba Carrillo: “¡Esto es una gran revelación!”

Esta semana, La Resistencia ha recibido la visita de una persona muy necesaria para hablar de la crónica social del último mes. Boris Izaguirre dejaba su faceta como invitado para ponerse el traje de colaborador y poner así a David Broncano y cía en situación sobre dos de los temas de actualidad más candentes: la aventura de Jorge Pérez con Alba Carrillo; y la polémica entre Patricia Conde y Masterchef Celebrity

Sobre el primer asunto, el venezolano se posicionó en favor de la colaboradora de Ya es mediodía: "La están machacando porque es mujer y vengo a defenderla porque es humana, y ha hecho algo muy importante por muchos españoles con tensiones sexuales que no sabemos cómo resolver y porque ha vuelto a usar la sexualidad que está en jaque. Te lo pasaste bomba y tienes que seguir pasándotelo bomba".

Cuando Boris puso en antecedentes al presentador sobre lo ocurrido, este dio a conocer sus indicios: "Alba Carrillo... Creo que esa chica iba a clase conmigo", una declaración que dejó a su colaborador patidifuso: "No te creo. ¡Esto es una gran revelación!"

Que venga Alba Carrillo para confirmar que fueron juntos a clase. pic.twitter.com/oW70uaPGWI — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) December 13, 2022

"A ver ponedme una foto", pedía a la dirección del programa, para confirmar sus sospechas. Primero le enseñaban una imagen actual de la modelo, por lo que él pidió una anterior, "de 2007", para poder reconocerla. Finalmente, reafirmó su primera expresión: "Esta chica iba a clase conmigo, sí". "¡Qué grandes eres!", le contestó escritor venezolano.

Con respecto a la segunda cuestión, Izaguirre se quejó sobre la imposibilidad de actualizar el mensaje que dejó en el famoso post de Conde antes de que lo modificara ("Eres muy emotiva, y muy emocionante, vecina amada") y se manifestó en desacuerdo con sus palabras: "Dijo que sus compañeros iban drogados al programa todos los días, y lo borró. Es imposible que te enfrentes a una elaboración si no estás sobrio. No les puedes presentar a los jueces algo que has hecho drogado. Esa acusación que hizo en Instagram, la hizo y la borró. Que si la gente se droga, que si le han apagado el horno y mi comentario se queda ahí".