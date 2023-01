Entrevista Eduardo Casanova: “Yo siempre que opino, aunque me salga mal, intento no hacer daño”

Eduardo Casanova ha dejado claro que tiene una perspectiva única con respecto a su cine, y lo ha conseguido con tan solo dos películas. Su carrera de director arrancó con el estreno de Pieles (2017), demostrando que su manera de contar historias pasa por un filtro personal que deja un resultado no apto para todos los públicos. Lo mismo sucede con La Piedad.

Su nuevo título cinematográfico llega un lustro y un año después de su debut, con una historia capaz de remover muchos sentimientos: por fuera es la relación de una madre y un hijo teñido de rosa, aunque por dentro es mucho más. Eso sí, llegar al fondo del mensaje solo se consigue atendiendo bien desde la butaca.

Firme defensor del cine español, la cultura pop y muy comprometido con su propio trabajo, Eduardo ha hablado con LOS40 sobre su nueva película. El director de cine nos lo cuenta todo sobre La Piedad, sus claves, e incluso sobre su figura mediática:



LOS40: Estrenas La Piedad casi 6 años después de tu debut, ¿por qué has tardado tanto tiempo?

Eduardo Casanova: He tardado tanto tiempo porque ha habido una pandemia, y porque es una película que necesitaba cocinarse a fuego lento. Y es una película muy compleja de financiar, ahora mismo la situación del cine de autor, o más indie, es complicada; y sobre todo más después de toda la pandemia.

LOS40: Hablas de dificultades a la hora de tener financiación. ¿Ha sido un problema encontrarla?

E.C.: Lo que quiero decir, y esto es importante para mí aclararlo, que yo soy el director y guionista de la cinta; no soy el productor. Quien se encarga de buscar la financiación, y de decidir cómo se financia esa película, con qué tipo de dinero, son las productoras. Lo único que puede hacer el director y guionista, en este caso, es esperar. Y esperar, como todas las esperas, generan ansiedad y frustración. Y es un proyecto tan importante, ya no solo a nivel personal sino profesional, porque no sabes si lo vas a poder realizar. Esta película me ha enseñado que no hay que poner tu atención en una sola cosa, trabajo o persona, porque te puedes observar.

LOS40: Está claro que La Piedad no es una película cualquiera. No caeremos en spoilers, pero tiene escenas explícitas que pueden llegar a incomodar al espectador. Este elemento, ¿lo fuerzas para provocarlo más, o simplemente surge?

E.C.: Yo cuando escribo una escena me doy cuenta de que puede ser incómoda después de haberla escrito, o después de haberla imaginado. Yo escribo con el torrente de ideas, lo pongo ahí y luego voy escribiendo. Después, me doy cuenta de que puede serlo, y es ahí cuando la analizo y considero si tiene que estar o no en la película, si cumple un objetivo o es una provocación barata. O por el contrario, si es una provocación que puede llevar a una reflexión y puede llevar a la historia. Yo no veo nada malo en que el arte sea provocador, es una función del arte, debe provocar emociones; y también debe generar reflexiones para que el espectador piense.

Eduardo Casanova junto a Ángela Molina en el set de 'La Piedad'. / Imagen cedida por DYP Comunicación

LOS40: Tienes una identidad visual muy marcada, y desde luego, eres toda una figura mediática. ¿Son dos facetas separadas?

E.C.: Edu Casanova debería separarse un poco más de la figura mediática, pero puedo asegurar que el que habla en las entrevistas y escribe los guiones es el mismo que está en casa. Yo creo que ese es mi mayor defecto y también puede ser mi mayor virtud, la gente que me quiere y me valora, lo hace porque soy muy honesto. Y la gente que me odia, me odia por lo mismo. También tengo que decir que siento mucho más amor hacia mí que odio.

LOS40: A la promoción de la película le ha acompañado tu nombre en tendencias de Twitter varios días.

E.C.: ¿¡Llevo tres días ahí?!

LOS40: Sí.

E.C.: Vaya, no sé qué decir a eso, no tengo Twitter. La verdad que soy un afortunado, me lo quité hace mucho.

Yo siempre que opino, aunque me salga mal, intento no hacer daño.

LOS40: ¿Eso significa que no atiendes a polémicas?

E.C.: No es eso, es que no tengo tiempo para atenderlas. Estoy promocionando la película y básicamente no tengo tiempo para comer ni para dormir, lo que no quiere decir es que no me afecten. Siempre afectan cuando te llegan. En cualquier caso, vivimos ahora mismo en un momento en el que también por suerte y por desgracia todo el mundo puede opinar. Ya lo dijo Andy Warhol: “En el futuro, todo el mundo será famoso durante 15 minutos”, y la gente lo está teniendo. Y está muy bien que todo el mundo pueda expresar sus opiniones, siempre hay que poner límites, y barreras que no atenten ante determinadas cosas. Pero yo respeto mucho a la gente que opina, sobre todo porque yo también opino lo que quiero. Eso sí, yo siempre que opino, aunque me salga mal, intento no hacer daño.

La Piedad ya está en cines.