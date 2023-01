Polémica de Quevedo, Brytiago y ‘Punto G’: ¿por qué ha cambiado la letra de la canción?

Quevedo se ha convertido en uno de los referentes de la escena de la música urbana actual. Sus temas acumulan millones de reproducciones en las plataformas digitales, convirtiéndose en la banda sonora de cualquier fiesta.

Una de las canciones que ha marcado su nueva etapa musical después del éxito de su session con Bizarrap es Punto G, que además estará incluida en su disco Donde Quiero Estar. Su videoclip supera los 18 millones de reproducciones.

Pues bien. Ahora el tema ha sido el protagonista de las redes sociales tras la polémica que envuelve a su intérprete y a su compañero de profesión Brytiago. Hace unas semanas, el manager del puertorriqueño desveló en una entrevista con Molusco que iba a demandar al artista por un supuesto plagio. Y es que una de las estrofas finales es exactamente igual a la que Brytiago interpreta en su tema junto a Darell, que casualmente tiene el mismo título: Punto G.

Javier "Cholongo", manejador de @BryTiago , reveló en #MoluscoTV que demanda a Quevedo por el tema "Punto G".



Entrevista completa por #MoluscoTV en YouTube. pic.twitter.com/aAQEMAbAqS — Molusco (@Moluskein) December 28, 2022

"La bebecita sabe que no hay nadie como yo; el único que le activa su Punto G soy yo; fuma y se arrebata; me llama solita y se mata, se eso trata", dicen tanto Quevedo como Brytiago en sus respectivas canciones, con la diferencia de que el tema del puertorriqueño vio la luz en 2016 y el del canario, en 2022.

Pero parece que el intérprete de Vista Al Mar ha querido evitar el conflicto y, por ello, ha subido a las plataformas digitales una nueva versión del tema modificando su última parte.

Ha aparecido esta versión de “PUNTO G” de Quevedo versión Covid-19, opiniones? 😱 pic.twitter.com/Al7Ya4q0ut — willy (@ELHOMBREW) January 18, 2023

Como era de esperar, las reacciones no han tardado en salir en las redes sociales. Y parece que a los fans del canario no les ha agradado, ni mucho menos, esta decisión de su artista favorito. "Por favor la nueva parte de Punto G qué cosa más mal", dice un usuario. "Hermano, Brytiago ha jodido Punto G de Quevedo solo porque no le aceptó una colabo", añade otro.

No es la primera vez que Brytiago y Quevedo protagonizan un beef. A finales de diciembre, el puertorriqueño dedicaba al canario un stories en el que le le acusaba de no haber aceptado trabajar con él, mencionando que usó "un clásico de trap" suyo "sin permiso". Posteriormente, Quevedo declaró en Twitter que su intención era la de rendirle homenaje al artista con esos segundos incluidos en su tema.

Y tú, ¿qué opinas?