Así se creó la banda sonora del juego ‘Aurora's Journey and the Pitiful Lackey’

Aurora’s Journey and the Pitiful Lackey, el reciente lanzamiento de The Not So Great Team con el apoyo de PlayStation Talents, ha desvelado en un reportaje cómo fue todo el proceso de creación y composición de la banda sonora del juego.

La compositora japonesa Marika Takeuchi, autora de la misma, explica que estuvo implicada en el proceso creativo desde el primer momento para inspirar la música de cada uno de los personajes, zonas y momentos del título.

La banda sonora cuenta con una amplia variedad de estilos, adaptándose a cada área del viaje de su protagonista. Takeuchi expresa que uno de sus temas favoritos es el del desierto, para el que empleó instrumentos tradicionales y para el que preparó una versión de 8 bit del mismo.

En el juego encontraremos muchos personajes relevantes para la trama, donde cada uno de ellos cuenta con una banda sonora personalizada. Para el tema del lacayo, Takeuchi empleó instrumentos de viento de madera para transmitir la ligereza del simpático personaje. Para la música que acompaña al científico Rachmanioff, la compositora quería que sonase como una grabación de los años 20 sonando en una vieja radio.

Aurora’s Journey and the Pitiful Lackey ya está disponible en PlayStation Store y en Steam. Esta original aventura run and gun de arte estilo anime, presenta una historia de drama y humor sobre una joven investigadora en busca de su padre.

¡La BSO🎶 es una parte fundamental de un videojuego y en @NotSoGreatTeam lo saben bien!#AurorasJourney👧🤖 cuenta con la artista Marika Takeuchi que ha hecho una banda sonora que acompañará nuestras aventuras junto a Aurora y Lacayo👉https://t.co/Nhfq0tYire pic.twitter.com/xmd0NrnK8A — PlayStation España (@PlayStationES) January 17, 2023

En su viaje, Aurora conocerá a muchos personajes que le darán pistas para completar la historia y también podrá ganar dinero jugando a minijuegos y resolviendo puzles para mejorar su equipo y hacer frente a los peligros de su investigación. El juego también cuenta con la edición Lacayo en ambas plataformas que además del juego base incluye la banda sonora original y cuatro avatares en el caso de PS4.