Alerta por brotes de tiña en peluquerías: ¿qué es, cómo se contagia y de qué forma curarla?

Según la Academia de Dermatología y Veneorología (AEDV) existe un brote de tiña que concentra la mayor parte de su transmisión en las peluquerías españolas. Este organismo ha emitido un comunicado en el que detalla que el número de casos ha crecido exponencialmente en estos dos últimos años, sobre todo, en adolescentes. El motivo de este considerable aumento se debe la fiebre por los rasurados y los degradados que se han puesto tan de moda.

Y es que cada son los más las personas que acuden casi semanalmente a la peluquería para cortarse el pelo y así mantener su degradado en perfecto estado. Sin embargo, esto ha propiciado un brote de tiña especialmente en los más jóvenes.

La tiña es una infección cutánea que puede producirse en cualquier parte del cuerpo, aunque en algunas zonas suele ser más frecuente que en otras. Aun así, suele florecer en el cuero cabelludo, es decir, en aquellas zonas donde abunde el vello, como la barba, la cabeza, las inglés...

Este enfermedad aparece con pequeños escemas en las zonas dañadas que podrían provocar picor, descamación, inflamación y en el peor de los casos, alopecia si no se trata a tiempo. Esto a su vez puede ir acompañado de fiebre, dolor y supuración.

Por eso, los expertos en el cuidado de la piel recomiendan a las peluquerías y barberías que esterilicen y desinfecten todos los utensilios que utilicen para cortar y peinar el pelo y la barba de sus clientes, ya que esto reducirá el nivel de transmisión. Aunque esto no es suficiente, ya que puedes haberte infectado y no saberlo. Por este motivo, también recomiendan un estudio precoz que ayude a saber cómo se encuentra tu cuero cabelludo y tu piel.

El tratamiento para paliar esta infección es a través de medicamentos antimicóticos, que pueden durar semanas y hasta meses, aunque su progresión a un nivel mayor de gravedad suele ser muy limitado, ya que los hongos causantes de esta enfermedad no suelen extenderse más allá de la parte más expuesta de la dermis.

¿Qué es y cómo se contagia la tiña?

Para poder entender más en profundidad qué hay detrás de este brote vamos a aclarar qué es la tiña y cómo esta puede afectarte. Bien, para empezar la tiña hace referencia a una infección que puede producirse en cualquier parte, pero que se da con más frecuencia en el cuero cabelludo a causa de unos hongos, los cuales se manifiestan en estas zonas con escemas, que podrían provocarte muchas molestias si no se tratan a tiempo.

Esta enfermedad suele aparecer en varones, sobre todo, entre los de menor edad, aunque es altamente contagiosa. El método más común es a través de las maquinillas de afeitar o de cortar del pelo, las cuales no han sido desinfectadas después de haberlas usado. Según el estudio publicado por el colegio de dermatólogos, la mayor parte de estos brotes se producen en las peluquerías por utilizar aparatos que no están desinfectados. Por lo que muchos de estos centros no estarían aplicando las normas de higiene para su correcto uso.