La quinta y sexta edición de ‘La isla de las tentaciones’ están conectadas por Mario González y Laura Casabela

Muchos de los que pasan por La isla de las tentaciones tienen alguna conexión con alguien que ya conocemos y es que este mundo de los realities, al final, es un mundo muy reducido donde es difícil no encontrar conexiones.

Después de ver este miércoles Rumbo a La isla de las tentaciones en Telecinco, hemos descubierto la conexión de uno de los nuevos chicos con una pareja de la anterior edición.

Mario González ha asegurado que conoce a Alejandro, el chico que conoció a su nueva chica, Laura, en el certamen de Míster España. Ella tenía pareja por aquel entonces y la dejó, luego se enteró de que Alejandro había besado a otra chica en ese mismo certamen y siente desconfianza hacia él.

Un trío de ex

Pues bien, ese Alejandro es el punto de conexión con la edición anterior ya que fue novio de Sheila, la madre del hijo de Mario González. Hugo tiene cuatro años y puede presumir de la buena relación que tienen sus padres pese a estar separados. Aunque, hay que decir que, tras el paso de él por el programa y tras su ruptura con Laura Casabela, se ha producido un acercamiento entre ellos al que no quieren poner nombre.

Laura llegó a hablar de ella en su edición y se refirió a ella como una chica “muy simple y normalita”. Sheila reaccionó en redes sociales destacando que lo importante en una relación no era el físico.

A partir de ahí, su popularidad en redes fue creciendo y ahí es donde ha explicado esta conexión. Ha contado que después de romper con Mario empezó a salir con Alejandro. De eso han pasado dos o tres años.

Alguno de sus seguidores le preguntaba cómo le sentó que dos de sus ex fueran el mismo verano a República de Santo Domingo a grabar el programa. Recordemos que el verano pasado se grabaron las dos ediciones seguidas.

“Me costó asimilarlo. Yo decía, no puede ser, me están vacilando los dos”, añadía. Pero no, no le vacilaban, porque ocurrió. Asegura que Alejandro es muy buena persona y que le quiere y le tiene mucho cariño. “Yo ya también”, se oye decir de fondo a su hijo que aseguraba que hacía mucho que no le veía.

Mario también ha hablado de él, pero sin dar mucho detalle. Ha confirmado que lo conoce y que lo de la historia de cómo se conocieron… remite a Sheila que “algo tendrá que decir”.

Más conexiones

Y cómo no, Laura Casabela también ha hablado de él. Ha reconocido que conoce a Alejandro de una fiesta y que su nuevo chico, Christian Llorca, conoce a Manuel. Y, por último, en esto de las conexiones, ha reconocido que otra de las chicas fue pretendienta con ella en Mujeres y Hombres y Viceversa cuando también estaba Christian. Vamos, un culebrón en toda regla.

Veremos si Alejandro sale con novia o no del programa.