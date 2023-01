Adriana Ugarte revela en 'El Hormiguero' sus mejores despistes con famosos y su 'ritual' para su nuevo filme

Después de recibir la visita de los humoristas Josema Yuste y Santiago Urrialde y de los actores Jaime Lorente y Belén Cuesta en El Hormiguero, Pablo Motos tuvo como invitadas en su plató a las actrices Adriana Ugarte y Juana Acosta.

Las intérpretes acudieron al programa de Antena 3 en la noche del miércoles para presentar su nueva película Lobo Feroz, un thriller de Gustavo Hernández Ibáñez que tendremos en nuestras salas de cine el próximo 27 de enero.

Las protagonistas de la trama han definido el filme como una historia de venganza: "Es una historia que te hace plantearte hasta dónde eres capaz de llegar si te quitan lo que más quieres. Yo soy una mujer atormentada que se toma la justicia por su mano".

"En el otro lado está la ley que es lo que yo represento y que intenta que no lo haga. Y al final hay algo que nos une porque llevamos las dos un dolor", apuntaba a su vez Juana Acosta.

El brutal cambio de Adriana Ugarte para la película

Entre las anécdotas que rememoraron en la entrevista con Pablo Motos sobre la película, hubo una que destacó sobre las demás.

La actriz reconocía en el programa de El Hormiguero que Lobo Feroz es una historia cruda y con un punto "perverso". En ella, una madre de la cárcel y, cuando intenta recuperar el contacto con su hija, descubre que ha sido violada, mutilada y asesinada sin piedad.

Es entonces cuando ella decide "tomarse la justicia por su mano". Pero para este papel, además de entereza, Ugarte tuvo que transformarse mucho: "Queríamos hacer un personaje alejado de lo embellecido".

Para ello, Adriana Ugarte tuvo que reconvertirse casi por completo: "Es algo que te separa mucho de ti y es muy divertido, me resultó sano. Me corté el pelo, la piel aparece como picada de viruela, borramos la boca, tenía tics en las cejas, chepa… Para entrar en el personaje tenía un ritual y me daba miedo, al ser una película tan intensa, que se me fuera el personaje".

Los graciosos despistes de Ugarte con los famosos

Pero esta no fue la única perla que soltó la intérprete madrileña, sino que lanzó dos anécdotas relacionadas con famosos que dispararon las risas del público y la sorpresa de Pablo Motos, que empezó preguntándola si es cierto lo de que es muy despistada.

"En un viaje largo de trabajo me llevé mis apuntes porque tenía un examen y quiero pensar que fue por eso, porque iba centrada en eso. Había un hombre que me dijo 'hola', me hablaba, me dijo que era cantante, incluso me ofreció entradas para su concierto y le dije que no podría ir…. Después me empecé a fijar, lo busqué en Google y era ¡Andrés Calamaro!", relataba divertida.

Pero este no fue el único encontronazo incómodo que ha tenido. Después de esa anécdota vivió otra muy similar con Mónica Naranjo; cuando ambas se cruzaron en el AVE y la cantante entabló una conversación con ella a pesar de que esta no la había reconocido.