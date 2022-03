Juana Acosta habla del asesinato de su padre en 'Las tres puertas'

El programa que presenta María Casado en La 1 de RTVE recibió ayer a la actriz colombiana Juana Acosta. En este formato, en el que las entrevistas se vuelven muy íntimas, la periodista y presentadora de la televisión pública quiso ahondar en la vida de la que fue una de las nominadas a 'Mejor interpretación femenina de reparto' en los Premios Goya de 2021.

Después de abordar el hecho de que Acosta haya tenido que acercarse a diferentes situaciones trágicas a través de sus personajes y ahora se haya atrevido a montar la obra teatral El perdón, la presentadora de TVE quiso indagar en cómo fue para la colombiano-española enfrentarse al asesinato de su padre cuando ella tenía solo 16 años y este 51.

"Es el horror. Es como la peor pesadilla que te puede pasar. Eso te rompe la vida en dos. A mí y a mi familia nos la rompió. Es muy duro... No sé qué más puedo decirte a cerca de esto, porque es algo que no te esperas en absoluto y que te marca para toda la vida", señaló al respecto la actriz, que pese a que mantuvo la endereza en todo momento, supo trasmitir a los espectadores todo el dolor que una persona puede sentir ante un suceso así.

"Una de mis grandes heridas es lo injusto. Hay algo con lo que para mí no es justo que me saca de mis casillas", se sinceró Acosta, que no dudó en recalcar que bajo su punto de vista, "no hay nada más injusto que un asesinato" y mucho menos, matando a un pade "tan excepcional" como era el suyo. "Era un ser extraordinario. Era un hombre tan bello por dentro como por fuera. Era realmente un tipazo. Guapísimo, hermoso, con un sentido del humor extraordinario, con una generosidad de otro planeta... Era un ser muy amado por la gente que lo rodeaba", quiso recalcar la actriz.

"Jamás volví a ponerme ropa de danza"

Acosta, que ahora en El perdón ha retomado su contacto con la danza, explicó María Casado y al púbico de Las tres puertas que ella dejó de bailar a los 16 años después de haber practicado esta actividad desde que tenía solo tres. "Cuando recibí la noticia de la muerte de mi padre yo estaba vestida de danza. Estaba lista para irme a mis clases de contemporáneo... Cuando contesté a ese teléfono me iba a ir a mis clases de baile, y de alguna manera inconsciente jamás volví a bailar", explicó la actriz.

En su caso, la violencia ha sido capaz durante muchos años de castrarle una vocación que la había acompañado durante toda su infancia. "Yo iba para bailarina, pero de pronto no volví a tener el impulso de bailar. No me quise volver a poner esa ropa nunca mas", sostuvo al respecto la intérprete, que aseguró que en su duelo primero hubo una fase de shock y que, aunque no era consciente de lo que había ocurrido con su vocación por el baile, 30 años más tarde lo vio claro. Para ella era necesario volver a unir a un actor y a un bailarín y cerrar la herida. "Lo que me apetecía era volver a bailar", recalcó la actriz, que ahora ha conseguido unirlo todo en su obra.