Cuando Sheila Martori comenzó su aventura en Para toda la vida, era fácil adivinar que no iba a ser un camino de rosas, por mucho que esta flor sea el emblema del programa. Conocer a 20 chicos elegidos por compatibilidad con ella, y tener que quedarse con uno solo, es complicado.

Y lo estamos viendo semana a semana. Ella, que llegó diciendo que nunca antes se había enamorado, ahora ya puede decir que está sintiendo cosas muy fuertes por varios de los chicos. Y eso no es una situación fácil porque siempre va a haber alguien que salga dañado.

Poco a poco ha ido eliminando a aquellos chicos con los que veía difícil comenzar una relación de pareja. Y ahora que quedan pocos, la cosa se complica. Se ha besado con varios y encuentra cosas positivas y que le cuadran en cada uno de ellos, ¿pero a cuál elegirá?

Lo está pasando mal porque no quiere herir a ninguno, pero va a ser un imposible. Jesús Vázquez ha querido hablar con ella a solas para intentar animarla y se ha desnudado él también y no el sentido literal, sino en lo que a sentimientos se refiere.

Sintiendo

“Jamás pensé encontrarme lo que me he encontrado. Chicos tan buenos, con los mismos valores, con las mismas ideas… Hay muchos que me gustan, no tengo claras las cosas. Ya hay sentimientos”, le confesaba ella.

Cuando Jesús le preguntaba si iba a ser capaz de enamorarse, su respuesta fue clara: “Yo creo que sí, pero tengo una coraza que no dejo que la gente pase esa coraza”.

De momento hemos visto que Carlos, Juan, Alberto, Miguel o Héctor están entre sus favoritos y es difícil decidir cuál es el que más le conviene.

El testimonio de Jesús

Ahí es cuando el presentador se ha abierto y ha compartido su situación personal: “Cuando te hacen daño y te rompen el corazón es muy fuerte y es inevitable ponerse esa coraza. Yo la he llevado muchos años. Yo soy viudo en realidad, se me murió una pareja y se me rompió tanto el corazón que dije, no me volveré a enamorar nunca más porque no puedo volver a pasar por este sufrimiento de perder el amor de tu vida”.

“Y llegó otra persona y llevo 21 años con ella. Entonces, si te sirve de consejo, que yo no soy muy dar consejos, atrévete. Si ves que uno de ellos puede ser, hazlo, porque yo, después de estar mucho tiempo escondido detrás de una coraza, le entregué mi corazón a una persona y es lo mejor que he hecho en mi vida. Siéntelo, déjate llevar, que nos queda todavía tiempo”, le expresaba para intentar tranquilizarla.

Veremos si encuentra la manera de elegir tan solo a uno de los chicos.