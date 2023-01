Sheila se está enamorando en ‘Para toda la vida’ de uno de los chicos: “Podría hacerme muy feliz”

Cada día que pasa las cosas se le complican más y más a Sheila Martori en Para toda la vida. En programas anteriores, incluso tuvo que llamar a su madre para aliviar la presión de lo que estaba sintiendo y es que la joven que está buscando el amor definitivo en Telecinco,

Ha reconocido que está empezando a tener sentimientos por varios de sus pretendientes y, en este último programa, incluso ha llegado a reconocer que está empezando a enamorarse de uno de ellos.

Durante una cita con Juan Pedretti, el argentino, han hablado a corazón abierto en la piscina. “¿Qué te pasa? Estás como que no arrancas, como que estás cohibido”, le preguntaba.

“A veces cuesta un poquito estar acá, esperando o viendo, pero sé cómo son las cosas”, empezaba a decir sin acabar de arrancar y expresar lo que realmente le sucedía. Sheila le pedía que fuera sincero y fuera capaz de decirle cualquier cosa, que fuera él mismo.

Sincerándose

“Me cuesta mucho abrirme o manifestar lo que siento. Me encanta, me vuelve loco. Obviamente estoy en esa etapa de enamoramiento, pero no sé si tengo esa facilidad para decirlo o soltarlo”, explicaba delante de las cámaras sin ella delante.

Pero en la piscina, le costaba más. “Es que yo no quiero decir nada que pueda condicionarte. La cosa es que esto es más difícil de lo que yo pensaba”, reconocía.

“Juan es una persona que considero que me podría dar muchísimo y me podría hacer feliz, así que, puede ser que llegue a sentir que me estoy enamorando de Juan”, era capaz de expresar ella frente a las cámaras.

A ambos les cuesta ponerle nombre a lo que están sintiendo, pero lo cierto es que cada vez están más cerca el uno del otro y aprovechan todo momento posible para estar juntos. ¿Será su hombre para toda la vida?