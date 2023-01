Estos son los nominados a los premios BAFTA 2023: de Ana de Armas a Austin Butler

Tras la gala de los Globos de Oro 2023, ahora la Academia Británica de Cine ha anunciando los nominados a los premios BAFTA 2023. Una lista en la que de nuevo forma parte Ana de Armas junto a otros candidatos. La actriz volverá a competir por llevarse el golden a la mejor actriz por su papel como Marylin Monroe en la película Blonde.

Dentro de esta categoría estarán otros intérpretes como Cate Blanchett por su papel en Tár, Viola Davis (The Woman King), Danielle Deadwyler en Till y Emma Thompson por Good luck to you, Leo Grande, entre otros.

La 76º edición de estos premios se celebrarán el próximo 19 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres, una gala que estará conducida por el mismísimo Richard E. Grant. Pero, la gran pregunta es: ¿quiénes son los nominados? Aquí está la lista con todas las categorías e intérpretes que optan a los BAFTA 2023.

Los nominados a los premios BAFTA 2023

Mejor película

Sin novedad en el frente

Almas en pena de Inisherin

Elvis

Todo a la vez en todas partes

Tár

Mejor dirección

Edward Berger, Sin novedad en el frente

Martin McDonagh, Almas en pena de Inisherin

Park Chan-wook, Decision to Leave

Dan Kwan & Daniel Scheinert, Todo a la vez en todas partes

Todd Field, Tár

Gina Prince-Bythewood, La mujer rey

Mejor actriz protagonista

Cate Blanchett, Tár

Viola Davis, La mujer rey

Danielle Deadwyler, Till

Ana de Armas, Blonde

Emma Thompson, Buena suerte, Leo Grande

Michelle Yeoh, Todo a la vez en todas partes

Mejor actor protagonista:

Austin Butler, Elvis

Colin Farrell, Almas en pena de Inisherin

Brendan Fraser, The Whale

Daryl McCormack, Buena suerte, Leo Grande

Paul Mescal, Aftersun

Bill Nighy, Living

Mejor actriz de reparto

Angela Bassett por Black Panther: Wakanda Forever

Hong Chau por The Whale

Kerry Condon por Almas en pena de Inisherin

Dolly de Leon por El triángulo de la tristeza

Jamie Lee Curtis por Todo a la vez en todas partes

Carey Mulligan por Al descubierto

Mejor actor de reparto

Brendan Gleeson por Almas en pena de Inisherin

Barry Keoghan por Almas en pena de Inisherin

Ke Huy Quan por Todo a la vez en todas partes

Eddie Redmayne por El ángel de la muerte

Albrecht Schuch por Sin novedad en el frente

Micheal Ward por El imperio de la luz

Mejor fotografía:

Sin novedad en el frente

The Batman

Elvis

Imperio de la luz

Top Gun: Maverick

Mejor montaje

Sin novedad en el frente

Almas en pena en Inisherin

Elvis

Todo a la vez en todas partes

Top Gun: Maverick

Mejor guion original