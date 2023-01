Los Rolling Stones se unen a Tiktok: estos son sus primeros contenidos inéditos

Renovarse o morir. La música cada vez se escucha por canales diferentes y llega por vías que nunca habríamos imaginado. Por eso, las bandas y artistas tradicionales se adaptan a las nuevas tecnologías para llegar a generaciones que ya no utilizan los formatos físicos. Un grupo como los Rolling Stones, que siguen en activo demostrando que el tiempo no pasa por ellos, no podía quedarse atrás. Por eso, han dado un paso adelante y se han unido a la red social de moda: TikTok.

Todo apunta a que, después de un aumento constante de los hashtags que mencionaban a Mick Jagger y Keith Richards, han querido hacer felices a sus miles de fans entrando a formar parte de esta comunidad virtual. Los hashtags #TheRollingStones y #RollingStones tenían ya más de 500 millones de visitas combinadas antes de la incorporación de la banda.

"Una banda icónica que no necesita presentación, los Rolling Stones se han unido oficialmente a TikTok (@TheRollingStones), lo que permite a los creadores de todo el mundo acceder a su catálogo de música completo en la plataforma" dice el comunicado de prensa oficial.

"Por primera vez, la comunidad de TikTok podrá usar las canciones icónicas de la banda en sus creaciones de vídeo", continua el texto. "Los usuarios podrán crear versiones y remixes de éxitos icónicos como Start Me Up, It's Only Rock 'N Roll (But I Like It) y Miss You. Todas estas pistas están disponibles en la página de TikTok Sounds".

Además de crear una página oficial para la banda, Mick Jagger también ha abierto su propia cuenta personal, uniéndose a Richards, quien se unió al servicio el año pasado. "Los fans pueden seguir ambas cuentas, así como el canal oficial de la banda, que contará con contenido exclusivo detrás de escena de espectáculos en vivo, grabaciones de estudio y más", se lee en el comunicado de prensa. "La banda también ha publicado sus primeros vídeos, presentando imágenes de archivo raras y alentando a los fanáticos a actuar, moverse y vestirse como los Stones".‌

Como una de las bandas más grandes del mundo, tener a los Rolling Stones a bordo es un gran golpe de efecto para la plataforma china. Los creadores de contenido ahora pueden compartir sus versiones de portada de algunos de los clásicos de los Stones. También hay una nueva lista de reproducción de invitados en TikTok seleccionada por la banda. Cuenta con 44 pistas del catálogo anterior de los Stones, incluyendo Start Me Up, It's Only Rock 'N Roll (But I Like It), Miss You, Angie, Beast Of Burden y muchas más.