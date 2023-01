Chuty vuelve a la Red Bull Batalla de los Gallos

El freestyle está de enhorabuena. Uno de sus máximos exponentes vuelve a la carga, y lo hace con más fuerza que nunca en una de las competiciones más importantes. Él es nada más y nada menos que Chuty, que después de seis años alejado de la Red Bull Batalla de los Gallos, ha anunciado su regreso.

Todo el que esté mínimamente familiarizado con el contexto que rodea a las batallas conoce a la perfección quién es Chuty, ya que, entre otros logros, ha conseguido ser campeón nacional de esta competición en dos ocasiones y ha marcado un antes y un después con su agilidad mental a la hora de improvisar.

Su regreso a la Red Bull ha sido anunciado en las redes sociales con un emotivo vídeo en el que muestra el momento en que decidió alejarse de esta competición y muchos de los logros que ha conseguido desde entonces. Pero este año, los amantes de la Red Bull Batalla de los Gallos volverán a disfrutar de las rimas de Sergio en directo.

Pues esto era lo que os quería contar vuelvo a Red Bull Batalla pic.twitter.com/4gVvaqcL6w — Chuty (@chutyvk) January 18, 2023

Tal y como ha desvelado en una entrevista con Red Bull, el hecho de que su padre se haya recuperado del cáncer que padecía le ha motivado a tomar esta decisión. Llegó a la conclusión que gracias a que sus padres no trabajaban, pudieron hacerse todas las pruebas necesarias y así conseguir que el cáncer desapareciese casi por completo. Asegura que no habría sido posible "de no ser por mi posición en el freestyle y donde mis seguidores me han puesto". "Todos estos años mis seguidores me han pedido que vuelva a competir en Red Bull, ya que les haría mucha ilusión verme, pese a que saben que no hace falta que gane para demostrar nada, y en agradecimiento a ellos, al público, a la gente que me ha puesto aquí, quería tener este gesto", añade.

Su trayectoria en la competición

Chuty participó por primera vez en esta competición en 2013. El madrileño se hizo con la victoria tanto en la regional como en la nacional. No tuvo la misma suerte en la Internacional, ya que perdió contra Jony Beltran en semifinales. Pero Sergio quería seguir luchando por el título y volvió a presentarse en 2016. Pero aunque originalmente no se hizo con su pase a la Final Internacional, la votación de los mejores subcampeones de la edición se lo dio. De nuevo, Jony Beltrán le eliminó.

El último año que vimos a Chuty participar en la competición fue en 2017. Se hizo con el bicampeonato nacional, pero el dominicano Yenky One le eliminó en octavos de final en la Internacional. La batalla fue muy sonada y se convirtió en objeto de polémica entre los críticos y los amantes del freestyle. Entonces, Sergio dio comienzo a seis años fuera de la escena.

En 2020, nuestro protagonista anunció que volvería a la Red Bull Batalla de los Gallos, pero por motivos de salud no pudo participar en la edición. Ahora parece que ha llegado el momento. ¡Vuelve Chuty!